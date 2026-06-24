Θεσσαλονίκη: Τα εξαφανισμένα 25 κιλά κοκαΐνη από τη Βαρκελώνη, η απαγωγή και τα ισόβια

Snapshot Επτά άτομα συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών με ισόβια κάθειρξη στους τρεις βασικούς κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο καταγγέλλων.

Η υπόθεση αφορούσε τη μεταφορά 25 κιλών κοκαΐνης από τη Βαρκελώνη στην Ελλάδα, που εξαφανίστηκε πριν φτάσει στην Αθήνα.

Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν κατά τη μεταφορά, προκαλώντας πανικό και ομηρία τριών ατόμων, που αναζητούσαν την εξαφανισμένη κοκαΐνη.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την καταγγελία μέσω βίντεο και τηλεφωνικών επαφών, αλλά τα ναρκωτικά δεν βρέθηκαν ποτέ.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη μεταφορά ναρκωτικών, ισχυριζόμενοι ότι μετέφεραν καπνικά προϊόντα ή ποτά, αλλά το δικαστήριο δεν πείστηκε και επέβαλε τις ποινές. Snapshot powered by AI

Μία περίεργη καταγγελία στην ασφάλεια Σερρών στα μέσα Μαρτίου του 2025 άνοιξε μία έρευνα που κατέληξε στη σύλληψη και στην καταδίκη επτά ατόμων. Στους τρεις εξ αυτών το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Μεταξύ των καταδικασθέντων σε ισόβια είναι και ο καταγγέλλων. Το διακύβευμα; Ένα φορτίο με 25 κιλά κοκαΐνη που τελικά εξαφανίστηκε, η απαγωγή τριών ατόμων και ο πανικός του διαμεσολαβητή, όπως αναφέρει το Voria.gr.

Ίσως πρόκειται για μία από τις πιο σπάνιες υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών που έχουν αντιμετωπίσει οι διωκτικές και οι δικαστικές αρχές. Το πρώτο κεντρικό πρόσωπο είναι ένας οδηγός νταλίκας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την καταδικαστική απόφαση, αυτός μεταφέρει τα 25 κιλά κοκαΐνης από τη Βαρκελώνη στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι τη διαχείριση της μεταφοράς είχε κύκλωμα με μέλη που έχουν αλβανική καταγωγή. Όλα ξεκίνησαν στις 14 Μαρτίου όταν τα ναρκωτικά φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός νταλίκας ειδοποιεί τον γιο του να βρουν τρόπο και να μεταφερθεί το φορτίο των ναρκωτικών με άλλο αυτοκίνητο στην Αθήνα.

Ο τελευταίας ειδοποιεί τον 34χρονο από τις Σέρρες, που είναι το δεύτερο κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας. Τον γνωρίζει ότι εμπλέκεται σε τέτοιες υποθέσεις και εκείνος δέχεται να αναλάβει τη μεταφορά με έναν φίλο του. Σε βίντεο κλειστού κυκλώματος καταστήματος στην οδό Πόντου, όπου στις 14 Μαρτίου 2025 εξελίσσεται η πρώτη φάση της ιστορίας, έχει καταγραφεί να κουβαλούν τις δύο σακούλες με την κοκαΐνη από τη νταλίκα στο αυτοκίνητο του γιου του νταλικέρη.

Κι ενώ είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του ταξιδιού για την Αθήνα, γίνεται έφοδος τριών κουκουλοφόρων, ένας εκ των οποίων πυροβολεί στον αέρα. Ο νταλικέρης για να ξεφύγει βάζει μπροστά το αυτοκίνητο του γιου του και φεύγει. Στη συνέχεια λέει ότι έκρυψε την κοκαΐνη σε έναν σκουπιδότοπο και την κάλυψε με μία κουβέρτα. Επιστρέφει στο σημείο όπου παραλαμβάνει τον γιο του και τους άλλους δύο, αφού οι κουκουλοφόροι έχουν φύγει.

Οι μυθιστορηματικές σκηνές δεν έχουν τέλος.

Τα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν τη μεταφορά από την Ισπανία έχοντας λάβει υποσχέσεις για να φτάσει στην Αθήνα εμφανίζονται εξαγριωμένα. Ένα εξ αυτών είναι το τρίτο κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Οδηγούν παρά τη θέλησή τους τον νταλικέρη και τον γιο του σε μία περιοχή στον Δενδροπόταμο, αφού διαπιστώνουν ότι στο σημείο που τους έχει υποδειχθεί τα ναρκωτικά έχουν κάνει φτερά. Εκεί τους κρατούν ομήρους ζητώντας εξηγήσεις για τη χαμένη κοκαΐνη. Πατέρας και γιος του αποκαλύπτουν ότι ο 34χρονος θα αναλάμβανε τη μεταφορά στην Αθήνα. Επειδή ο ίδιος έχει εξαφανιστεί, βρίσκουν σε χωριό των Σερρών τον πατέρα του και τον οδηγούν και αυτόν στον Δενδροπόταμο απειλώντας τον ώστε να εμφανιστεί ο γιος του. Ο τελευταίος, φοβούμενος για τη ζωή του πατέρα του, αλλά και τη δική του, σπεύδει στην αστυνομία στις Σέρρες και καταγγέλλει όσα συνέβησαν.

Οι αντεγκλήσεις

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Σερρών επιβεβαίωσαν αρκετά από τα καταγγελλόμενα βλέποντας τα βίντεο καταστημάτων που κατέγραψαν κινήσεις που έγιναν, ειδικά τη μεταφορά των ναρκωτικών. Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν επαφές που έγιναν τηλεφωνικά μεταξύ των εμπλεκομένων. Ναρκωτικά δεν βρέθηκαν ποτέ. Κατηγορήθηκαν εννέα άτομα, εκ των οποίων δύο κρίθηκαν αθώα. Τελικά επιβλήθηκαν ισόβια στον νταλικέρη, στον 34χρονο που έκανε την καταγγελία και στο πρόσωπο από την Αλβανία που κατηγορήθηκε ότι τους κράτησε ομήρους ζητώντας εξηγήσεις για την εξαφάνιση της κοκαΐνης.

Ο γιος του οδηγού νταλίκας, ο συνοδηγός του 34χρονου και άλλα δύο πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο της ομηρίας καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 8 ετών και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ ο καθένας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Στη δίκη εκτυλίχθηκαν αντεγκλήσεις κυρίως μεταξύ όλων και του 34χρονου. Ο τελευταίος επέμεινε στην καταγγελία που έκανε αρχικά, επαναλαμβάνοντας το σενάριο της μεταφοράς των ναρκωτικών. Αρνήθηκε όμως ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με την ποσότητα και ότι την πήρε στα χέρια του, παρά μόνον ότι έκανε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη μεταφορά της. Δεν έπεισε το δικαστήριο, παρ’ ότι εκείνος έκανε την καταγγελία. Από την άλλη ο οδηγός της νταλίκας και οι υπόλοιποι αρνήθηκαν ότι μεταφέρθηκαν ναρκωτικά.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που κουβαλούσε στις δύο σακούλες από το φορτηγό στο αυτοκίνητο του γιου του είπε ότι ήταν καπνικά προϊόντα και σε ένα άλλο σημείο ανέφερε ότι ήταν ποτά. Ούτε αυτός έπεισε το δικαστήριο, όπως και οι υπόλοιποι που κρίθηκαν ένοχοι για όλα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν.