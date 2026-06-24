Ζαχάρω: 46χρονη κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού τον εν διαστάσει σύζυγό της

Έναν εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι φέρεται να έζησε μια 46χρονη γυναίκα στην περιοχή της Ζαχάρως, η οποία κατήγγειλε τον 52χρονο εν διαστάσει σύζυγό της για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr που επικαλείται την καταγγελία της στην Αστυνομία, η γυναίκα έκανε ντους όταν ο 52χρονος εισέβαλε στο μπάνιο, τράβηξε την κουρτίνα και την άγγιξε στα γεννητικά της όργανα, χωρίς τη θέλησή της. Η 46χρονη, σοκαρισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί και του ζήτησε να μην την ξαναγγίξει. Όπως υποστηρίζει, όμως, εκείνος επέμεινε, επιχείρησε άλλες δύο φορές να επαναλάβει την πράξη και άρχισε να την απειλεί για τη ζωή της.

Μέσα στον φόβο της, η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί βρέχοντάς τον με το ντους. Ο 52χρονος αποχώρησε για λίγο από το μπάνιο, προκειμένου να αλλάξει ρούχα, όμως λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και συνέχισε τις απειλές, κρατώντας την σε κατάσταση τρόμου για περίπου είκοσι λεπτά.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι την ώρα του περιστατικού μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, άκουσαν τις απειλές.

Τρομοκρατημένη και φοβούμενη για την ασφάλεια τη δική της και των παιδιών της, η 46χρονη εγκατέλειψε το σπίτι και κατέφυγε σε φιλικό πρόσωπο. Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ζαχάρως προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου, ο οποίος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.