Σκηνές τρόμου σε χωριό της Αχαΐας: Άγρια συμπλοκή εργατών γης –– Μία τραυματίας

Η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε άμεση ενίσχυση των περιπολιών στην περιοχή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σκηνές τρόμου σε χωριό της Αχαΐας: Άγρια συμπλοκή εργατών γης –– Μία τραυματίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στο χωριό Λιμνοχώρι της Δυτικής Αχαΐας σημειώθηκε βίαιη συμπλοκή μεταξύ εργατών γης το πρωί της Δευτέρας.
  • Οι συγκρούσεις έγιναν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας αναστάτωση στους κεντρικούς δρόμους και την πλατεία του χωριού.
  • Μια γυναίκα κάτοικος τραυματίστηκε ελαφρά καθώς παρασύρθηκε στην αναταραχή και έπεσε στο έδαφος.
  • Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα, έστειλε ισχυρές δυνάμεις και κατέστειλε την ένταση.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε την άμεση ενίσχυση των περιπολιών στην περιοχή για την αύξηση της ασφάλειας των πολιτών.
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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, που προκάλεσε έντονο φόβο και αναστάτωση, εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας.

Όπως αναφέρει το patraspress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο Λιμνοχώρι όπου οι κεντρικοί δρόμοι του χωριού αλλά και η κεντρική πλατεία μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης μάχης εξαιτίας βίαιης συμπλοκής μεταξύ εργατών γης.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν ξύλα και άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Από το μένος των συμπλεκόμενων δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα, καθώς μια γυναίκα, κάτοικος του χωριού, παρασύρθηκε μέσα στην αναταραχή και έπεσε στο έδαφος.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας, η ανταπόκριση του οποίου ήταν ακαριαία. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, καταφέρνοντας να εκτονώσουν την ένταση.

Ευτυχώς, από τη συμπλοκή δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. αποφασίστηκε η άμεση ενίσχυση των περιπολιών στην περιοχή για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

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