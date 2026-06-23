Πιερία: Νεκρός 84χρονος ενώ κολυμπούσε στον Μακρύγιαλο

Snapshot Ένας 84χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην περιοχή «Άϊ Γιάννης» στον Μακρύγιαλο Πιερίας.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη πριν τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου.

Στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία

νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Η σύζυγός του ειδοποίησε το ΕΚΑΒ μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένας 84χρονος ανασύρθηκε το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Μακρύγιαλου Πιερίας.

Στον 84χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Μαζί του ήταν και η σύζυγός του, η οποία μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τον ιστότοπο odelalis.

Διαβάστε επίσης