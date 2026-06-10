Βούλα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην παραλία της Βούλας
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Τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σαρωνικού ότι ένας 74χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Βούλας.
Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής και Τοξολογικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
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