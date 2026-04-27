Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του
Ο 74χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Απριλίου στον Μαραθώνα, καθώς άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.
Τον άτυχο 74χρονο ανέσυραν ιδιώτες μπροστά από ξενοδοχείο στον Μαραθώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».
