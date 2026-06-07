Δυτική Όχθη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

Ο Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ δείχνει μια φωτογραφία του επτά μηνών γιου του, Σαμ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη της Χεβρώνας στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Παρασκευή και σκότωσαν ένα βρέφος 7 μηνών, ενώ τραυματίστηκαν οι γονείς του, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το βρέφος, ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, πέθανε επί τόπου, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Η γιαγιά του βρέφους, Φιριάλ Αμπού Χαϊκάλ, δήλωσε στο Reuters ότι μια σφαίρα χτύπησε το αυτοκίνητό τους, σκοτώνοντας το βρέφος. «Το περιστατικό είναι απίστευτο και απαράδεκτο. Μας βλάπτουν μόνο και μόνο επειδή αποφασίσαμε να μείνουμε στα σπίτια μας στην περιοχή».

Ο Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ κρατάει το σώμα του 7 μηνών γιου του, Σαμ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών AP

Παλαιστίνιοι προσεύχονται πάνω από τη σορό του επτά μηνών βρέφους Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών AP

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής, στρατιώτες είδαν ένα όχημα να επιταχύνει και να κατευθύνεται προς το μέρος τους. Έτσι, ένας από τους στρατιώτες πυροβόλησε προς το όχημα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προκαταρκτική έρευνα του IDF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τραυματίες ήταν «αθώοι και άμαχοι πολίτες», ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα.

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