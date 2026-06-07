Δυτική Όχθη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι το βρέφος, ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, πέθανε επί τόπου, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Δυτική Όχθη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

Ο Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ δείχνει μια φωτογραφία του επτά μηνών γιου του, Σαμ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη της Χεβρώνας στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Παρασκευή και σκότωσαν ένα βρέφος 7 μηνών, ενώ τραυματίστηκαν οι γονείς του, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το βρέφος, ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, πέθανε επί τόπου, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Η γιαγιά του βρέφους, Φιριάλ Αμπού Χαϊκάλ, δήλωσε στο Reuters ότι μια σφαίρα χτύπησε το αυτοκίνητό τους, σκοτώνοντας το βρέφος. «Το περιστατικό είναι απίστευτο και απαράδεκτο. Μας βλάπτουν μόνο και μόνο επειδή αποφασίσαμε να μείνουμε στα σπίτια μας στην περιοχή».

Fahd Abu Haikal

Ο Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ κρατάει το σώμα του 7 μηνών γιου του, Σαμ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

AP
Israel Palestinians West Bank Baby Killed

Παλαιστίνιοι προσεύχονται πάνω από τη σορό του επτά μηνών βρέφους Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

AP

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής, στρατιώτες είδαν ένα όχημα να επιταχύνει και να κατευθύνεται προς το μέρος τους. Έτσι, ένας από τους στρατιώτες πυροβόλησε προς το όχημα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προκαταρκτική έρευνα του IDF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τραυματίες ήταν «αθώοι και άμαχοι πολίτες», ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται σήμερα» – Μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη και κράτος δικαίου

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες κι οδήγηση: 9 στους 10 φοβούνται μην μπλεχτούν σε καυγά - Το 22% κατεβαίνει να τσακωθεί - Κορναρίσματα, προσπεράσεις από δεξιά κι οδήγηση χωρίς ζώνη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βαρύ πένθος στα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου - Νεκροί πέντε στρατιώτες

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels μετά από εγκεφαλικό - Είχε συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται, πόσα χρήματα δικαιούστε και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

09:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Roland Garros: Ζβέρεφ και Κομπόλι διεκδικούν τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας τους

09:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 8 έως 12 Ιουνίου

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι όρκες επιστρέφουν στην Αγγλία έπειτα από 40 χρόνια - Τουρίστας κατέγραψε ένα κοπάδι σε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια gov.gr: Το αποτύπωμα της πλατφόρμας σε αριθμούς μετά τις 39 δράσεις ψηφιοποίησης

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δυο χρόνια εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία -Η πηγή από Κύπρο που τον «ξεσκέπασε»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου -  Διασώθηκαν από λέμβο 34 άτομα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Βρέθηκε αντιαρματική νάρκη στην παραλία Οφρυνίου

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Ιταλία: Σπουδαίο φιλικό των… ανανεωμένων απογοητευμένων

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει το σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο - Την Πέμπτη μικρός ανασχηματισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels μετά από εγκεφαλικό - Είχε συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει το σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο - Την Πέμπτη μικρός ανασχηματισμός

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήρια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στους Αγίους Αναργύρους: Θύμα καταγγέλλει ότι «μου είπαν στο Τμήμα να τον προκαλέσω να με χτυπήσει, για να συλληφθεί» - Διαψεύδει η ΕΛΑΣ

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

07:55LIFESTYLE

Game on! Ποια τηλεπαιχνίδια παίρνουν το πράσινο φως

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δυο χρόνια εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία -Η πηγή από Κύπρο που τον «ξεσκέπασε»

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του αγώνα Ποδηλαδίας Run Bike Care

07:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη πατέρας που σκότωσε τον 4χρονο γιο του και τον έθαψε στην αυλή μέσα σε σακούλα σκουπιδιών

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βαρύ πένθος στα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Το σχέδιο Ράμα για την υφαρπαγή των ελληνικών περιουσίων και η σκιά Κούσνερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ