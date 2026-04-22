Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από πυρά Ισραηλινών εποίκων

Ισραηλινοί στρατιώτες σε επιδρομή στην πόλη Tubas της Δυτικής Όχθης, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια ημέρα αφότου δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε παρόμοιο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο, ο 25χρονος Ατέφ Αουαουντέχ σκοτώθηκε στην κοινότητα Ντέιρ Ντιμπουάν, κοντά στη Ραμάλα. Νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφέρει ότι ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε πισώπλατα κατά την «επίθεση εποίκων» στο Ντέιρ Ντιμπουάν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το περιστατικό διερευνάται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Γραφείο Τύπου της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν κατοίκους του Ντέιρ Ντιμπουάν, κοινοποιώντας εικόνες που δείχνουν δεκάδες άνδρες να προχωρούν ο ένας πίσω από τον άλλον σε δρόμο.

Χθες Τρίτη, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε πως δύο Παλαιστίνιοι, ένας 14χρονος και ένας 32χρονος, βρήκαν τον θάνατο από πυρά ισραηλινών εποίκων στην κοινότητα Αλ Μουγκαγίρ.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.065 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους αρκετοί άμαχοι – σκοτώθηκαν από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

