Το Ισραήλ εγκρίνει την ανέγερση άλλων 34 οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την ανέγερση 34 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και μέσα ενημέρωσης, που σημείωσαν ότι πήρε την απόφαση αυτά κρυφά στις αρχές Απριλίου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε Παλαιστινίους, που φοβούνται πως έρχονται άμεσες κατασχέσεις εδαφών τους.

«Το (κυβερνητικό) συμβούλιο ασφαλείας αποφάσισε να δημιουργηθούν 34 νέοι οικισμοί», τόνισε η ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα, η οποία εναντιώνεται στον εποικισμό.

Οι 34 νέοι οικισμοί προστίθενται στους 68 που είχαν ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση συμμαχίας υπό το Λικούντ (δεξιά) του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2022.

Η απόφαση αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα ως αυτό το στάδιο. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, αρμόδιο για την φύλαξη των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αρνήθηκε να απαντήσει όταν του υπέβαλε αίτημα να σχολιάσει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου i24 News, πολλοί -ως και δέκα- από τους νέους οικισμούς είναι υπάρχουσες προκεχωρημένες θέσεις, δηλαδή αυθαίρετα κτίσματα που θα νομιμοποιηθούν, και άλλοι 24 βρίσκονται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού.

Οι αυθαίρετοι οικισμοί είναι παράνομοι δυνάμει της ισραηλινής νομοθεσίας, καθώς σκοπός τους είναι να δημιουργηθούν τετελεσμένα επί του πεδίου.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Στο παλαιστινιακό χωριό Ντέιρ Αμάρ, κάτοικοι δεν έκρυβαν μιλώντας στο AFP τον φόβο τους πως προκεχωρημένη θέση που είχε στηθεί πριν από περίπου έναν χρόνο σε λόφο κοντά στην κοινότητα τους είναι ανάμεσα στους οικισμούς που μόλις νομιμοποιήθηκαν.

Ο αγρότης Νάελ Μούσα είπε πως το εκτροφείο πουλερικών και το γειτονικό αγρόκτημά του υπέστησαν επανειλημμένες επιθέσεις από εποίκους που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα, προσθέτοντας πως φοβάται ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης συνεπάγεται πως θα υπάρξουν κι άλλες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

«Είμαστε τελειωμένοι»

«Αν οικοδομηθεί οικισμός, είμαστε τελειωμένοι στο Ντέιρ Αμάρ, δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι», εξανέστη ο 54χρονος Παλαιστίνιος.

Την ίδια ανησυχία εξέφρασε ο Ισμαήλ Άουντα, άλλος αγρότης με χωράφια στην περιοχή. «Αναμφίβολα θα επεκταθεί», προεξόφλησε, θορυβημένος εξαιτίας της προοπτικής να κατασχεθούν γαίες Παλαιστινίων στον τομέα, τα προϊόντα των οποίων εξασφαλίζουν τροφή σε όλη την κοινότητα.

Σύμφωνα με κατάλογο των μελλοντικών οικισμών που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή Αντίστασης στον Εποικισμό και στο Τείχος, που συνδέεται με την Παλαιστινιακή Αρχή, η προβλεπόμενη τοποθεσία του οικισμού Ραματίμ Τσοφίμ αντιστοιχεί στο προκεχωρημένο φυλάκιο που στήθηκε κοντά στο χωριό Ντέιρ Αμάρ.

Έποικοι σώρευσαν πέτρες σε χωμάτινο δρόμο που παίρνουν αγρότες στην περιοχή για να πάνε στα χωράφια του κοντά σε νέα προκεχωρημένα φυλάκια και κατέστρεψαν ελαιώνα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κυβερνητικού συμβουλίου ασφαλείας ότι ο στρατός υπάρχει κίνδυνος να «καταρρεύσει», τονίζοντας πως η εγκαθίδρυση νέων οικισμών θα απαιτήσει επιπρόσθετες προσπάθειες από πλευράς του ενώ η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

Οι νέοι οικισμοί θα ανεγερθούν στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Ynet -την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ- και το τηλεοπτικό δίκτυο i24 News.

Ο εποικισμός συνεχίστηκε επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων ανεξαιρέτως από το 1967. Όμως εντάθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θεωρείται η πιο δεξιά που σχηματίστηκε ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

