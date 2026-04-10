Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο του 2024 με στρατιώτες του IDF να πετούν σορό από ταράτσα

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ δημοσίευσε στο «X» ένα βίντεο, το οποίο χρονολογείται από το 2024, και στο οποίο φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να ρίχνουν ένα Παλαιστίνιο παιδί από μια ταράτσα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού το είχαν βασανίσει.

Στην ανάρτησή του, ο Λι ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του βίντεο και να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν, τονίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών.

«Η ανθρωποκτονία σε καιρό πολέμου δεν διαφέρει από ζητήματα με τα οποία διαφωνούμε, όπως η αναγκαστική (υποδούλωση) των γυναικών και η σφαγή του εβραϊκού λαού», έγραψε και τόνισε: «Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να προστατεύεται ως μια αδιαπραγμάτευτη και υπέρτατη αξία».

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας εξήγησε ότι το βίντεο, το οποίο αναδημοσίευσε από άλλο λογαριασμό, προέρχεται από ένα «σοκαριστικό» περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2024, το οποίο διερευνήθηκε επίσης από τις ισραηλινές αρχές. Στη συνέχεια εξήγησε ότι το βίντεο: «αφορούσε μια σορό και όχι ένα ζωντανό άτομο», τονίζοντας, ωστόσο, ότι «ακόμη και μια σορός αξίζει καλύτερη μεταχείριση» και ότι «αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Κατέληξε λέγοντας ότι: «Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα οδυνηρά διδάγματα που άφησαν αυτές οι πληγές ως επαναλαμβανόμενες φρικτές τραγωδίες. Μόνο τότε μπορεί όλη η ανθρωπότητα να προχωρήσει προς ένα μέλλον συνύπαρξης, συμφιλίωσης και συνεργασίας».

Το γραφείο του δεν έδωσε αμέσως εξήγηση για το λόγο που δημοσίευσε αυτά τα μηνύματα. Νωρίτερα την Παρασκευή, η κυβέρνηση του Λι ανακοίνωσε ότι θα στείλει τον ανώτερο διπλωμάτη Τσουνγκ Μπιουνγκ-χα ως ειδικό απεσταλμένο στο Ιράν για να συζητήσει την ασφάλεια των πολιτών της και τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

