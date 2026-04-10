Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο του 2024 με στρατιώτες του IDF να πετούν σορό από ταράτσα

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ δημοσίευσε στο «X» ένα βίντεο, το οποίο χρονολογείται από το 2024, και στο οποίο φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να ρίχνουν ένα Παλαιστίνιο παιδί από μια ταράτσα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού το είχαν βασανίσει.

Στην ανάρτησή του, ο Λι ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του βίντεο και να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν, τονίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών.

이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠습니다.



우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없습니다. https://t.co/owqj9Rg1lk — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 9, 2026

«Η ανθρωποκτονία σε καιρό πολέμου δεν διαφέρει από ζητήματα με τα οποία διαφωνούμε, όπως η αναγκαστική (υποδούλωση) των γυναικών και η σφαγή του εβραϊκού λαού», έγραψε και τόνισε: «Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να προστατεύεται ως μια αδιαπραγμάτευτη και υπέρτατη αξία».

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας εξήγησε ότι το βίντεο, το οποίο αναδημοσίευσε από άλλο λογαριασμό, προέρχεται από ένα «σοκαριστικό» περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2024, το οποίο διερευνήθηκε επίσης από τις ισραηλινές αρχές. Στη συνέχεια εξήγησε ότι το βίντεο: «αφορούσε μια σορό και όχι ένα ζωντανό άτομο», τονίζοντας, ωστόσο, ότι «ακόμη και μια σορός αξίζει καλύτερη μεταχείριση» και ότι «αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Κατέληξε λέγοντας ότι: «Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα οδυνηρά διδάγματα που άφησαν αυτές οι πληγές ως επαναλαμβανόμενες φρικτές τραγωδίες. Μόνο τότε μπορεί όλη η ανθρωπότητα να προχωρήσει προς ένα μέλλον συνύπαρξης, συμφιλίωσης και συνεργασίας».

어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수되어야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 합니다.



영상은 24년 9월 발생한 실제 상황으로 미국 백악관이 매우 충격적(deeply disturbing)이라고 평가했고 존 커비 등 미당국자가 혐오스럽고 용납할 수 없는 행동”이라고 까지… https://t.co/r4ts6qsFAY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 10, 2026

Το γραφείο του δεν έδωσε αμέσως εξήγηση για το λόγο που δημοσίευσε αυτά τα μηνύματα. Νωρίτερα την Παρασκευή, η κυβέρνηση του Λι ανακοίνωσε ότι θα στείλει τον ανώτερο διπλωμάτη Τσουνγκ Μπιουνγκ-χα ως ειδικό απεσταλμένο στο Ιράν για να συζητήσει την ασφάλεια των πολιτών της και τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.