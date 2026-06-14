«Κυριακή με την Ξένια»: Το νέο story της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στην κόρη της Ξένια, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Μέσα από ένα νέο story στα social media, μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη βόλτα τους με την κόρη της.

Η παρουσιάστρια δηλώνει πως από τότε που έγινε μητέρα δεν κρίνει άλλες μαμάδες και τονίζει τη σημασία της αποδοχής του τρόπου που κάθε μητέρα μεγαλώνει το παιδί της.

Εκφράζει τον φόβο της να μην νιώσει η κόρη της διαφορετική λόγω της τηλεοπτικής της παρουσίας και σκοπεύει να μιλήσει με ψυχολόγο για να το διαχειριστεί. Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να απολαμβάνει όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Η παρουσιάστρια επιλέγει να αφιερώνει πολύτιμο χρόνο στην Ξένια, περνώντας μαζί της στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Μάλιστα, μέσα από ένα νέο story που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη βόλτα τους. Στη φωτογραφία, εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ στο πλάι διακρίνεται η γλυκύτατη Ξένια.

«Από τότε που έγινα μαμά, δεν κρίνω άλλες μαμάδες! Η κάθε μαμά μεγαλώνει το παιδί της, όπως κρίνει η ίδια. Δεν επηρεάζονται οι μαμάδες. Εμένα ο φόβος μου –και για αυτό όσο μεγαλώνει θα μιλήσω με ψυχολόγο για να δω πώς θα το διαχειριστώ– δηλαδή δεν θέλω το παιδάκι να νομίζει ότι η μαμά είναι κάτι διαφορετικό, επειδή κάποιος μπορεί να τη χαιρετάει στο δρόμο ή μπορεί κάποιοι να την αναγνωρίζουν στην τηλεόραση. Απλά πρέπει να μάθει το παιδάκι ότι η μαμά κάνει μια δουλειά όπως όλος ο κόσμος… λίγο διαφορετική εννοώ, που απλώς προβάλλεται», είπε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου.