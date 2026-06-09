Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Τον βλέπω πώς συμπεριφέρεται στην κόρη μας και τον ερωτεύομαι πιο πολύ»

Σε μία τρυφερή εξομολόγηση για τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου στον «αέρα» της εκπομπής «Super Katerina», το πρωί της Τρίτης (9/6).

«Τώρα που έχω γίνει κι εγώ μανούλα, βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, τον άλλο, τον αγαπάς και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό. Είναι λογικό», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή παρουσιάτρια.

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