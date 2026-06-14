Το Ισραήλ βομβάρδισε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σε αντίποινα 

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη νότια γειτονιά Dahieh της Βηρυτού την Κυριακή ως απάντηση στις εκτοξεύσεις της σιιτικής ομάδας στο ισραηλινό έδαφος, σε μια νέα κλιμάκωση που δοκιμάζει την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τα μέσα Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσαν τα πλήγματα σε κοινή δήλωση. «Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία επίθεση στο έδαφός του», προειδοποίησαν.

תקפנו בדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל לא תסבול ירי לשטחה pic.twitter.com/wVARFCkDQe — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2026

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι η κατεστραμμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ για να σχεδιάσει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών που αναπτύχθηκαν στο νότιο Λίβανο και ότι πριν από τον βομβαρδισμό ελήφθησαν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου για τον άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και εναέριας επιτήρησης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων NNA του Λιβάνου μετέδωσε επίθεση στο Ghobeiry, ένα από τα νότια προάστια της πρωτεύουσας, ενώ ανταποκριτής του AFP άκουσε εκρήξεις στην περιοχή.

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