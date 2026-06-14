Κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο με 22 επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα με drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Newsbomb

Κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο με 22 επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε μια επίδειξη ισχύος και ανθεκτικότητας, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 22 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Οι επιχειρήσεις της οργάνωσης εξελίχθηκαν με μεγάλη ένταση. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και διαδοχικά, μαζικά κύματα από ρουκέτες. Κύριος στόχος των πληγμάτων αυτών, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των στελεχών της, ήταν οι θέσεις ανάπτυξης αλλά και οι προσωρινές συγκεντρώσεις των ισραηλινών στρατευμάτων που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή στον νότιο Λίβανο. Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οπλικών συστημάτων δείχνει μια προσπάθεια της οργάνωσης να κορεστεί η ισραηλινή αεράμυνα, την ίδια ώρα που οι επίγειες δυνάμεις του Ισραήλ προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους.

Το σκηνικό της αντιπαράθεσης μεταφέρθηκε γρήγορα και στον εναέριο χώρο, όπου η τεχνολογία και τα αντιαεροπορικά συστήματα έπαιξαν τον δικό τους, καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το επιχειρησιακό κέντρο της Χεζμπολάχ, οι δυνάμεις της κατάφεραν να υψώσουν αποτελεσματικό τείχος προστασίας, αναχαιτίζοντας ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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