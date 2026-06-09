Νέο αιματοκύλισμα στον νότιο Λίβανο: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Το Ιράν προειδοποιεί

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περισσότερες από 15 κοινότητες στον νότιο Λίβανο, με νεκρούς και τραυματίες. Η Τεχεράνη απειλεί με «πολύ πιο σκληρές» ενέργειες, ενώ το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέο αιματοκύλισμα στον νότιο Λίβανο: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Το Ιράν προειδοποιεί
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες σε περισσότερες από 15 κοινότητες.
  • Το Ιράν προειδοποίησε για «πολύ πιο σκληρές» ενέργειες αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.
  • Οι επιδρομές έπληξαν περιοχές όπως η Ζίφρα, η Τύρος και η Μαρουανίγια, με τραυματισμούς να σημειώνονται και σε διασώστες του Ερυθρού Σταυρού.
  • Η Χεζμπολάχ ανέλαβε ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ απάντησε με αυξημένη στρατιωτική παρουσία.
  • Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο δεν τηρήθηκε, με νέους βομβαρδισμούς και συγκρούσεις να συνεχίζονται από τις αρχές Μαρτίου.
Snapshot powered by AI

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, παρά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για νέα αντίποινα, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του νοτίου Λιβάνου.

Πλήγματα σε Ζίφρα, Τύρο και Μαρουανίγια

Το πρωί, ισραηλινή επιδρομή στο χωριό Ζίφρα, στην περιοχή Ναμπάτια, σκότωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί από τη Συρία και μία γυναίκα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Από το ίδιο πλήγμα τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες.

Το βράδυ, νέο πλήγμα στην Τύρο σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει κατοίκους συγκεκριμένου τομέα της πόλης να απομακρυνθούν άμεσα.

Άλλοι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Μαρουανίγια, επίσης στον νότιο Λίβανο. Δέκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, στη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 15 κοινότητες, κυρίως στην περιοχή της Τύρου.

Τραυματίστηκαν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού

Ένα από τα πλήγματα στην Τύρο έπληξε όχημα κοντά σε κτίριο του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού. Από θραύσματα γυαλιών τραυματίστηκαν τέσσερις διασώστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, όχι όμως εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία βλήματα εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση στρατιωτών που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο, με ένα από αυτά να πέφτει κοντά σε στρατεύματα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Μετά την ανταλλαγή πυραύλων και βομβαρδισμών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τη «λήξη της επιχείρησης», την οποία χαρακτήρισε «σκληρή ανταπόδοση» στο Ισραήλ.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στον νότιο Λίβανο, θα ακολουθήσουν «πολύ πιο σκληρές ενέργειες».

Ο ισραηλινός υπουργός Ισραέλ Κατς απάντησε ότι η χώρα του «θα συνεχίσει να δρα» εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε ότι κάθε ιρανική απόπειρα να συνδεθεί το μέτωπο του Λιβάνου με το Ιράν, με στόχο επίθεση κατά του Ισραήλ, θα αντιμετωπιστεί «με μεγάλη ισχύ».

Η Τεχεράνη επιμένει ότι η σύγκρουση Ισραήλ - Χεζμπολάχ πρέπει να ενταχθεί σε οποιαδήποτε συνολική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον, αντίθετα, επιδιώκει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί και να αντιμετωπιστεί σε δεύτερη φάση.

Κατάπαυση που δεν τηρήθηκε

Την Κυριακή, το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Το Ισραήλ ανέφερε ότι επρόκειτο για αντίποινα σε πυρά κατά της επικράτειάς του και είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τη λιβανική πρωτεύουσα αν υπάρξουν νέες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Ήταν οι πρώτοι βομβαρδισμοί στη νότια Βηρυτό μετά την ανακοίνωση νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός υπό όρους την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από τον τέταρτο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, συμφωνία που απέρριψε η Χεζμπολάχ.

Η προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Από την έναρξη του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 3.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν «ολική νίκη» επί του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα τις επόμενες ημέρες – Ατμοσφαιρική διαταραχή με βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αιματοκύλισμα στον νότιο Λίβανο: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Το Ιράν προειδοποιεί

02:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνεχίζονται μέσω Πακιστάν οι επαφές με τις ΗΠΑ για την οριστικοποίηση συμφωνίας

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό των 100 δισ. ευρώ – Το Βερολίνο δείχνει τη Dassault

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη και την Παρασκευή

23:50WHAT THE FACT

Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τα θρυλικά εγκαίνια του «Borsalino» που άφησαν εποχή στο Ρέθυμνο και ο Βλάσης Μπονάτσος

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίωσαν τη δεύτερη πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας

23:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Οι αλλαγές που φέρνει το AI από το Σάββατο - Τι ισχύει πραγματικά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Γιαγιά προστατεύει με το σώμα της τον εγγονό της όταν χτυπούν τα 7,8 Ρίχτερ

23:10LIFESTYLE

Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Όσα συνέβησαν στο λαμπερό γαμήλιο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία - Από τα δύο νυφικά στο ξέφρενο γλέντι μέχρι το πρωί

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Μία ακόμα δυσφήμιση του αθλήματος και «ερυθρόλευκο» 2-1

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

18:41LIFESTYLE

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα τις επόμενες ημέρες – Ατμοσφαιρική διαταραχή με βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - «Φάντασμα» επί 27 χρόνια για το ελληνικό Δημόσιο

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για παραίτηση Μπακογιάννη: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύπτει καμία σκιά»

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αιματοκύλισμα στον νότιο Λίβανο: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Το Ιράν προειδοποιεί

19:28LIFESTYLE

Σάρον Στόουν για «Euphoria»: «Να προβάλλεται σε κάθε Λύκειο και να το βλέπουν οι γονείς υποχρεωτικά»

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Το επερχόμενο super El Niño θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί - Οι νέες επιπτώσεις που προβλέπουν οι ειδικοί

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ