Νέο αιματοκύλισμα στον νότιο Λίβανο: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Το Ιράν προειδοποιεί

Snapshot Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες σε περισσότερες από 15 κοινότητες.

Το Ιράν προειδοποίησε για «πολύ πιο σκληρές» ενέργειες αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Οι επιδρομές έπληξαν περιοχές όπως η Ζίφρα, η Τύρος και η Μαρουανίγια, με τραυματισμούς να σημειώνονται και σε διασώστες του Ερυθρού Σταυρού.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ απάντησε με αυξημένη στρατιωτική παρουσία.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο δεν τηρήθηκε, με νέους βομβαρδισμούς και συγκρούσεις να συνεχίζονται από τις αρχές Μαρτίου. Snapshot powered by AI

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, παρά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για νέα αντίποινα, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του νοτίου Λιβάνου.

Πλήγματα σε Ζίφρα, Τύρο και Μαρουανίγια

Το πρωί, ισραηλινή επιδρομή στο χωριό Ζίφρα, στην περιοχή Ναμπάτια, σκότωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί από τη Συρία και μία γυναίκα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Από το ίδιο πλήγμα τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες.

Το βράδυ, νέο πλήγμα στην Τύρο σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει κατοίκους συγκεκριμένου τομέα της πόλης να απομακρυνθούν άμεσα.

Άλλοι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Μαρουανίγια, επίσης στον νότιο Λίβανο. Δέκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, στη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 15 κοινότητες, κυρίως στην περιοχή της Τύρου.

Τραυματίστηκαν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού

Ένα από τα πλήγματα στην Τύρο έπληξε όχημα κοντά σε κτίριο του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού. Από θραύσματα γυαλιών τραυματίστηκαν τέσσερις διασώστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, όχι όμως εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία βλήματα εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση στρατιωτών που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο, με ένα από αυτά να πέφτει κοντά σε στρατεύματα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Μετά την ανταλλαγή πυραύλων και βομβαρδισμών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τη «λήξη της επιχείρησης», την οποία χαρακτήρισε «σκληρή ανταπόδοση» στο Ισραήλ.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στον νότιο Λίβανο, θα ακολουθήσουν «πολύ πιο σκληρές ενέργειες».

Ο ισραηλινός υπουργός Ισραέλ Κατς απάντησε ότι η χώρα του «θα συνεχίσει να δρα» εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε ότι κάθε ιρανική απόπειρα να συνδεθεί το μέτωπο του Λιβάνου με το Ιράν, με στόχο επίθεση κατά του Ισραήλ, θα αντιμετωπιστεί «με μεγάλη ισχύ».

Η Τεχεράνη επιμένει ότι η σύγκρουση Ισραήλ - Χεζμπολάχ πρέπει να ενταχθεί σε οποιαδήποτε συνολική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον, αντίθετα, επιδιώκει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί και να αντιμετωπιστεί σε δεύτερη φάση.

Κατάπαυση που δεν τηρήθηκε

Την Κυριακή, το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Το Ισραήλ ανέφερε ότι επρόκειτο για αντίποινα σε πυρά κατά της επικράτειάς του και είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τη λιβανική πρωτεύουσα αν υπάρξουν νέες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Ήταν οι πρώτοι βομβαρδισμοί στη νότια Βηρυτό μετά την ανακοίνωση νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός υπό όρους την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από τον τέταρτο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, συμφωνία που απέρριψε η Χεζμπολάχ.

Η προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Από την έναρξη του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 3.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.