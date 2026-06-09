Λίβανος: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο

Snapshot Πέντε άτομα σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου.

Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού.

Το πλήγμα έγινε κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Τύρου.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα, αλλά το Ισραήλ αγνοεί αυτές τις απειλές. Snapshot powered by AI

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Aftermath of Israeli attacks on the historic city of Tyre in southern Lebanon.



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— PressTV Extra (@PresstvExtra) June 8, 2026



Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.