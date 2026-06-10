Λίβανος: Έκκληση Νετανιάχου στους πολίτες του Λιβάνου να ενωθούν κατά της Χεζμπολάχ

«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας», τόνισε ο Νετανιάχου

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Λίβανος: Έκκληση Νετανιάχου στους πολίτες του Λιβάνου να ενωθούν κατά της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε σήμερα έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι «όμηρος» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα. «Λαχταράμε την ειρήνη μαζί σας, με τον Λίβανο», συμπλήρωσε.

«Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας», προέτρεψε τους Λιβανέζους ο Νετανιάχου. «Ας οικοδομήσουμε ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας», συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας πως «μόλις η Χεζμπολάχ εξαρθρωθεί, οι προοπτικές θα είναι απεριόριστες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Οι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία - Πότε πληρώνονται

21:41LIFESTYLE

Η Σίντνεϊ Σουίνι σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σκούτερ Μπράουν στο Λος Άντζελες

21:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία της EBU για τη διοργάνωση – Τι αναφέρεται για την Ελλάδα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Blue Star 2έπειτα από καταγγελία για βόμβα με 1.050 επιβάτες - Επιστρέφει στο Λαύριο

21:01ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί όντως να αντιστραφεί ή αραίωση των μαλλιών; Τι λειτουργεί και τι όχι

20:59ΚΟΣΜΟΣ

FT: Σενάρια διάλυσης της ευρωπαϊκής διπλωματίας (EEAS) - Μάχη εξουσίας στις Βρυξέλλες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περισσότερες από 30.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

20:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Σλούκας, μέρος του προγράμματος ο Όσμαν

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Τέξας - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες

20:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Members Club στο Telekom Center Athens είναι το νέο σημείο αναφοράς της premium φιλοξενίας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός - Ένταλμα για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να χορέψω ξανά»: Η 9χρονη καρκινοπαθής που συγκίνησε όλη την Βρετανία με το θάρρος της «επέστρεψε» στη ζωή, έπειτα από επιτυχή μεταμόσχευση πνευμόνων

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Έχω μαυρισμένο μάτι» λέει η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από οδηγό - «Έκατσε επίτηδες μπροστά μου»

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι έτοιμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Blue Star 2έπειτα από καταγγελία για βόμβα με 1.050 επιβάτες - Επιστρέφει στο Λαύριο

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

18:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Συναγερμός για 4 περιοχές

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περισσότερες από 30.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην εθνική οδό - Ποιοι οδηγοί επηρεάζονται

21:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Game 5 στο Telekom Center Athens: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο του!

18:56LIFESTYLE

Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός - Ένταλμα για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Δασκαλάκη: Κατηγορούμενος είχε εμπλακεί και στον θάνατο του Γιακουμάκη - Η έρευνα των αρχών

13:59LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» στο Παρίσι με τον Ντέιβιντ Γκέτα-Η εμφάνιση έκπληξη μπροστά σε 80.000 θεατές

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ