Διπλωματικός πόλεμος Άγκυρας και Ιερουσαλήμ - Προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου - Ερντογάν

Σε τροχιά πλήρους μετωπικής σύγκρουσης συνεχίζουν να κινούνται οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, με τους ηγέτες των δύο χωρών Ταγίπ Ερντογάν και Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανταλλάσσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες που ξεπερνούν τα παραδοσιακά διπλωματικά όρια.

Η νέα ανάφλεξη πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στην περιοχή στρέφεται πλέον έμμεσα και κατά της δικής του χώρας. Η απάντηση από την Ιερουσαλήμ υπήρξε άμεση και σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτίθεται προσωπικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον δικτάτορα.

Η Άγκυρα δεν άφησε το γάντι να πέσει κάτω, ενεργοποιώντας τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και τον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος AKP για να επιστρέψει τα πυρά, κάνοντας λόγο για προσπάθεια παραπλάνησης της διεθνούς κοινής γνώμης.

Οι κατηγορίες Νετανιάχου και η θεωρία της απειλής

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέδωσε μια σκληρή γραπτή δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα του, αντιδρώντας στην κριτική που είχε ασκήσει νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα ισραηλινά πλήγματα σε Συρία και Λίβανο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός ηγέτης κατηγόρησε τον Τούρκο ομόλογό του ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, καταπιέζει τον λαό του, φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και προσφέρει ανοιχτή στήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

The antisemitic dictator Erdoğan – who is committing genocide against the Kurds, supports the Hamas terrorist organization, oppresses his own people and imprisons political rivals – is the last person who can lecture the State of Israel on morality.



The State of Israel and the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 10, 2026

Στο ίδιο μήνυμα, ο Νετανιάχου υπεραμύνθηκε των ενεργειών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του (IDF), χαρακτηρίζοντάς τις ως τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο και ξεκαθαρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Η τουρκική πλευρά είχε ήδη διαμορφώσει το δικό της αφήγημα, με τον Ερντογάν να δηλώνει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στα γειτονικά κράτη έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της ίδιας της Τουρκίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Άγκυρας, η επιθετικότητα αυτή θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρου του κόσμου και πρέπει να αναχαιτιστεί άμεσα από τη διεθνή κοινότητα.

Η οργισμένη απάντηση της Άγκυρας περί επεκτατισμού

Η αντίδραση της Τουρκίας στις προσωπικές ύβρεις κατά του προέδρου της εκδηλώθηκε σε δύο επίπεδα, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών και του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ. Το τουρκικό ΥΠΕΞ απέρριψε πλήρως τις κατηγορίες ως ανυπόστατες και προκλητικές, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί ψεύδη για να καλύψει τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Γάζα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος, παρουσίασε το Ισραήλ ως μια δύναμη κατοχής και επεκτατισμού.

Ο Τσελίκ απέρριψε με τη σειρά του τις αιτιάσεις για τη μεταχείριση των Κούρδων, κάνοντας λόγο για μαύρη προπαγάνδα, ενώ επιτέθηκε στον ισχυρισμό περί ηθικού στρατού, συνδέοντας τις IDF με τις απώλειες αμάχων στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Όπως ανακοινώθηκε από την Άγκυρα, η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της στη Δυτική Όχθη και στον νότιο Λίβανο, γεγονός που αποδεικνύει τα επεκτατικά της σχέδια.

Η διεθνοποίηση της κρίσης και το μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου

Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον να μεταφέρει τη σύγκρουση σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο, προειδοποιώντας ότι η ισραηλινή πολιτική δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή, αλλά αν δεν σταματήσει, μελλοντικά θα απειλήσει ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την τακτική, η τουρκική διπλωματία προσπαθεί να εμφανίσει το Τελ Αβίβ ως κίνδυνο για τη διεθνή έννομη τάξη, ενώ παράλληλα επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

Η αντιπαράθεση αυτή συνδέεται άρρηκτα και με τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Ερντογάν έχει στείλει σαφή μηνύματα ότι η απάντηση της χώρας του θα είναι εξαιρετικά ισχυρή σε περίπτωση που παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας ή των Τουρκοκυπρίων. Η ρητορική των δύο πλευρών δείχνει ότι οι γέφυρες επικοινωνίας έχουν κοπεί οριστικά, μετατρέποντας την περιφερειακή κρίση σε μια βαθιά προσωπική και πολιτική βεντέτα μεταξύ των δύο ηγετών.

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