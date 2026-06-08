Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή τεχνολογίας στην Τουρκία;

Με την επίκαιρη ερώτησή του ο υπεύθυνος τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προέβη η ελληνική πλευρά προκειμένου να αποτρέψει τη συγκεκριμένη εξέλιξη

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή τεχνολογίας στην Τουρκία;
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Την έντονη ανησυχία που προκαλεί η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της τουρκικής εταιρείας Baykar και της γαλλικής εταιρείας Safran, λίγες μόλις ημέρες μετά τις δηλώσεις που ακολούθησαν την ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, σχολιάζει με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Όπως επισημαίνει, η υψηλής επιχειρησιακής αξίας συμφωνία Γαλλίας – Τουρκίας προβλέπει την ενσωμάτωση των γαλλικών ηλεκτροοπτικών συστημάτων Euroflir στα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροχήματα Bayraktar, καθώς και την προμήθεια «έξυπνων» πυρομαχικών και συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

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Ο Μιχάλης Κατρίνης τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας των μη επανδρωμένων αεροχημάτων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Η ενίσχυση αυτού ακριβώς του τομέα από μια χώρα με την οποία η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική αμυντική σχέση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το περιεχόμενο και την ουσία των σχετικών δεσμεύσεων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διαμορφώσει κοινή αμυντική ατζέντα και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία προς όφελος των κρατών-μελών της. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει την αναθεωρητική της πολιτική έναντι της Ελλάδας, αλλά προχωρά στην επικείμενη ψήφιση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», ενώ συνεχίζει τις προκλήσεις και τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου.

Με την επίκαιρη ερώτησή του ο υπεύθυνος τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προέβη η ελληνική πλευρά προκειμένου να αποτρέψει τη συγκεκριμένη εξέλιξη και με ποιον τρόπο προτίθεται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αντίστοιχες συμφωνίες στο μέλλον, αξιοποιώντας και το περιεχόμενο της ανανεωμένης Ελληνογαλλικής συμφωνίας που αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα.

Παράλληλα, τον καλεί να δηλώσει εάν προτίθεται να ενημερώσει τους ομολόγους του στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογες αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία που ενισχύουν στρατιωτικά μια χώρα, η οποία εξακολουθεί να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κράτους-μέλους της Ένωσης.

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