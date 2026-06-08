Δένδιας στη Σύνοδο υπουργών Άμυνας: Η επιχείρηση Aspides και ο νέος βραχίονας της ΕΕ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Δένδιας στη Σύνοδο υπουργών Άμυνας: Η επιχείρηση Aspides και ο νέος βραχίονας της ΕΕ
Eurokinissi
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  • Ο Νίκος Δένδιας συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία με βασικά θέματα την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και την κατάσταση στην Ουκρανία.
  • Η επιχείρηση Aspides, υπό ελληνική διοίκηση, θα συζητηθεί ως κεντρικό στοιχείο για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διεύρυνση της εντολής της.
  • Οι υπουργοί θα εξετάσουν την προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ και τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού βραχίονα στο ΝΑΤΟ, βασισμένου στο άρθρο 42 παρ. 7 της ΣΕΕ.
  • Ο Δένδιας θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου στο πλαίσιο της επίσκεψής του.
  • Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της παρουσίας του στη Λευκωσία κατά την προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ, αναφερόμενος συμβολικά στους
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται στην Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Κατά την Άτυπη Σύνοδο, οι υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων για τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι Υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός το απόγευμα της Δευτέρας από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Προσερχόμενος στη Σύνοδο ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Θα συζητήσουμε πέραν της Ουκρανίας το θέμα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Aspides της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίον θα έχει, τη διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν. Βεβαίως θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ την ενιαία άμυνά μας, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ. Βασισμένου στο άρθρο 42 παρ. 7 της συνθήκης, δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη

Σαν καταληκτική παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι συγκινητικό να βρίσκεται εδώ στη Λευκωσία την στιγμή που η Κύπρος ασκεί την προεδρία της ΕΕ. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς»

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