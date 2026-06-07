Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Δένδια και των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας!

Παρεμβολές και παρακολούθηση από τουρκικής πλευράς καταγράφηκαν το βράδυ της Κυριακής κατά την άφιξη στην Κύπρο του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας. Αντίστοιχα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν και σε κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων της Γαλλίας και της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης καταγράφηκαν παρεμβολές στις επικοινωνίες από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από την περιοχή και έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Τα αεροσκάφη φέρεται να παρακολουθούσαν από απόσταση τις πτήσεις που μετέφεραν Ευρωπαίους υπουργούς προς το νησί.

Η παρουσία των υπουργών Άμυνας στην Κύπρο συνδέεται με τη διεξαγωγή του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιείται τη Δευτέρα στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγές αναφέρουν ότι ανάλογες ενέργειες είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.

Τα περιστατικά καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει την ενίσχυση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα ξεκινά σήμερα στη Λευκωσία κύκλο επαφών η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.