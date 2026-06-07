Δένδιας: Στην Κύπρο για την Άτυπη Σύνοδο υπουργών Άμυνας της ΕΕ - Τι θα συζητήσουν

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία για να συζητήσει θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Οι υπουργοί Άμυνας θα εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και ζητήματα ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Θα συζητηθούν επίσης η προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ.

Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Δένδιας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στην Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, ο κ. Δένδιας θα παραστεί στο δείπνο εργασίας των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την Άτυπη Σύνοδο, αύριο το πρωί, Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων για τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός το απόγευμα της Δευτέρας από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

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