Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» και η αμυντική καινοτομία

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκαν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με βασικό αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ» και τη συνεργασία των δύο υπουργείων στον τομέα της άμυνας και της καινοτομίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξέλιξη του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με περίπου 48,95 εκατ. ευρώ, μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 24 Μαρτίου 2025 από τους δύο υπουργούς, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές ραντάρ, εναέρια και επίγεια μέσα, UAVs, παρατηρητήρια και ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία επεξεργάζονται και αξιολογούνται, ακόμη και με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να διοχετεύονται στους αρμόδιους φορείς για επιχειρησιακή αξιοποίηση.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, πληροφορίες από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία και το Λιμενικό Σώμα συνδυάζονται και αναλύονται συνολικά, ενισχύοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης περιστατικών που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Πέρα από τις στρατιωτικές απειλές, το «ΘΩΡΑΞ» συμβάλλει και στην αντιμετώπιση υβριδικών προκλήσεων, όπως η παράνομη διακίνηση μεταναστών, αλλά και στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε για το νέο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορά την αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τεχνολογικής βάσης.

Τέλος, οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, με έμφαση στις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται για την επόμενη περίοδο.

