Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας - Φορτηγό έπαθε λάστιχο - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Η κίνηση είναι αυξημένη σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως οι Λεωφόροι Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Συγγρού
Snapshot
- Φορτηγό υπέστη λάστιχο στη Λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
- Υπάρχουν επίσης προβλήματα στην Αθηνών–Κορίνθου, Αθηνών–Λαμίας και σε άλλους κεντρικούς άξονες.
- Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να δείξουν υπομονή μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου φορτηγό υπέστη λάστιχο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις.
Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αθήνας, σύμφωνα με την Τροχαία.
Σημεία με αυξημένη έως πολύ αυξημένη κίνηση:
- Αθηνών–Κορίνθου (έξοδος & είσοδος)
- Αθηνών–Λαμίας (από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα)
Κεντρικοί δρόμοι Αθήνας
- Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος & κάθοδος)
- Λεωφόρος Αλεξάνδρας
- Λεωφόρος Μεσογείων
- Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα)
- Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος & κάθοδος)
- Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)
Οι Αρχές συστήνουν υπομονή στους οδηγούς, καθώς η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά την απομάκρυνση του οχήματος και την ομαλοποίηση της ροής.
