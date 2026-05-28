Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας - Φορτηγό έπαθε λάστιχο - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Snapshot Φορτηγό υπέστη λάστιχο στη Λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Υπάρχουν επίσης προβλήματα στην Αθηνών–Κορίνθου, Αθηνών–Λαμίας και σε άλλους κεντρικούς άξονες.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να δείξουν υπομονή μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου φορτηγό υπέστη λάστιχο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις.

Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αθήνας, σύμφωνα με την Τροχαία.

Σημεία με αυξημένη έως πολύ αυξημένη κίνηση:

Αθηνών–Κορίνθου (έξοδος & είσοδος)

Αθηνών–Λαμίας (από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα)

Κεντρικοί δρόμοι Αθήνας

Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος & κάθοδος)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Λεωφόρος Μεσογείων

Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα)

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος & κάθοδος)

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)

Οι Αρχές συστήνουν υπομονή στους οδηγούς, καθώς η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά την απομάκρυνση του οχήματος και την ομαλοποίηση της ροής.