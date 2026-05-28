Μάκρη: Το ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί τον Νοέμβριο – Στα 247.000 ευρώ η τιμή εκκίνησης

Στην πώληση του ιδιωτικού νησιού Μάκρη που ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων στο Ιόνιο αναφέρεται δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail.

Η Μάκρη ή Μακρόνησος Εχινάδων είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος μετά τον Πεταλα και την Οξεία την Δρακονέρα και το Προβάτι. Έχει έκταση 0,983 τ.χλμ και μετά το 1981 είναι ακατοίκητη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, γνωστά κτηματομεσιτικά γραφεία διαφήμιζαν το νησί προς πώληση το 2022 με τιμή 8 εκατ. ευρώ. Στόχος ήταν οι αγοραστές να το μετατρέψουν σε ένα πολυτελές θέρετρο πέντε αστέρων με βίλες. Η επίσημη δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στους αυστηρούς περιβαλλοντικούς νόμους της Ελλάδας αποκάλυψε ότι στο νησί δεν επιτρέπονται τέτοιες εργασίες. Ένα μεγάλο τμήμα του νησιού έχει χαρακτηριστεί ως «ιδιωτικό δάσος» και έχει οριστεί ως προστατευόμενη περιοχή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Αυτή η οικολογική προστασία λειτουργεί ως ισχυρό εμπόδιο για τις κατασκευές σε μεγάλη κλίμακα, ενώ για την ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης κατασκευής απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα.

Ως αποτέλεσμα, η τιμή για την πώληση του νησιού έχει μειωθεί δραματικά στα 247.000 ευρώ. Όπως σχολιάζει η Daily Mail το νησί είναι φθηνότερο από τα περισσότερα διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πωλείται στο μισό της τιμής ενός διαμερίσματος στο Λονδίνο, η οποία κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 497.000 και 624.000 ευρώ.

Το νησί Μάκρη στο Ιόνιο Πέλαγος.

Παραλίες με λευκή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά

Οι αυστηροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο το νησί διατίθεται προς πώληση σε τόσο χαμηλή τιμή. Το νησί είναι εντελώς αποκομμένο και δεν διαθέτει σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Έτσι ο νέος ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει την εγκατάσταση και διαχείριση δικών του συστημάτων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποκομιδής απορριμμάτων.

Όποιος αποκτήσει την ιδιοκτησία του νησιού θα κληρονομήσει επίσης πιθανότατα μια σειρά υποθηκών, αμφισβητούμενων μισθώσεων, ενεργειών πιστωτών και φορολογικών απαιτήσεων – συμπεριλαμβανομένων και αυτών από το ελληνικό κράτος – οι οποίες, σύμφωνα με το Secret London, υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

«Αλλά αν δεν έχετε αποθαρρυνθεί ακόμα και είστε λάτρης της φύσης που αναζητά μια αυθεντική εμπειρία, το νησί μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί για ελαφριά γεωργία, βοσκή ή οικοτουρισμό χαμηλού αντίκτυπου. Ή, για την απόλυτη ψηφιακή αποτοξίνωση, κατασκηνώστε για μερικές νύχτες και αποκοιμηθείτε με τον χαλαρωτικό ρυθμό των κυμάτων που σκάουν κάτω από τα αστέρια», αναφέρει η Daily Mail σε ένα άρθρο που θυμίζει διαφήμιση του νησιού στους υποψήφιους αγοραστές.

Με υψόμετρο που φτάνει τα 126 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το νησί προσφέρει απίστευτα σημεία με πανοραμική θέα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του τοπίου αποτελείται από παραλίες με λευκή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και πλούσια, πυκνά δάση. Διαθέτει ένα σπίτι, ένα μικρό εκκλησάκι και μία δεξαμενή.

Όπως και άλλα νησιά των Εχινάδων, το Μακρή διαθέτει πλούσια ιστορία και μυθολογικές ρίζες. Τα νερά που περιβάλλουν το νησί πιστεύεται ότι είναι ο τόπος της θρυλικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571.

Ωστόσο, ο μύθος λέει επίσης ότι οι Εχινάδες ήταν κάποτε νύμφες που μεταμορφώθηκαν σε νησιά από τον ποταμό Αχελώο ως τιμωρία επειδή δεν τον λάτρευαν.