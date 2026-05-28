Μάκρη: Το ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί τον Νοέμβριο – Στα 247.000 ευρώ η τιμή εκκίνησης

Πρόκειται για το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων στο Ιόνιο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μάκρη: Το ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί τον Νοέμβριο – Στα 247.000 ευρώ η τιμή εκκίνησης

Το νησί Μάκρη στο σύμπλεγμα των Εχινάδων

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ιδιωτικό νησί Μάκρη, πέμπτο μεγαλύτερο στις Εχινάδες, βγαίνει σε δημοπρασία στις 13 Νοεμβρίου 2026 με τιμή εκκίνησης 247.000 ευρώ.
  • Το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 και μεγάλο τμήμα του έχει χαρακτηριστεί ως «ιδιωτικό δάσος», με αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς για κατασκευές.
  • Η έλλειψη υποδομών ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης επιβαρύνει τον αγοραστή με επιπλέον κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης.
  • Ο νέος ιδιοκτήτης πιθανόν θα αναλάβει υποθήκες, αμφισβητούμενες μισθώσεις και φορολογικές απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
  • Το νησί προσφέρεται για ήπια γεωργία, βοσκή ή οικοτουρισμό χαμηλού αντίκτυπου και διαθέτει παραλίες με λευκή άμμο, πυκνά δάση και πανοραμική θέα.
Snapshot powered by AI

Στην πώληση του ιδιωτικού νησιού Μάκρη που ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων στο Ιόνιο αναφέρεται δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail.

Η Μάκρη ή Μακρόνησος Εχινάδων είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος μετά τον Πεταλα και την Οξεία την Δρακονέρα και το Προβάτι. Έχει έκταση 0,983 τ.χλμ και μετά το 1981 είναι ακατοίκητη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, γνωστά κτηματομεσιτικά γραφεία διαφήμιζαν το νησί προς πώληση το 2022 με τιμή 8 εκατ. ευρώ. Στόχος ήταν οι αγοραστές να το μετατρέψουν σε ένα πολυτελές θέρετρο πέντε αστέρων με βίλες. Η επίσημη δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου 2026. Δείτε την σχετική αγγελία ΕΔΩ.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στους αυστηρούς περιβαλλοντικούς νόμους της Ελλάδας αποκάλυψε ότι στο νησί δεν επιτρέπονται τέτοιες εργασίες. Ένα μεγάλο τμήμα του νησιού έχει χαρακτηριστεί ως «ιδιωτικό δάσος» και έχει οριστεί ως προστατευόμενη περιοχή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Αυτή η οικολογική προστασία λειτουργεί ως ισχυρό εμπόδιο για τις κατασκευές σε μεγάλη κλίμακα, ενώ για την ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης κατασκευής απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα.

Ως αποτέλεσμα, η τιμή για την πώληση του νησιού έχει μειωθεί δραματικά στα 247.000 ευρώ. Όπως σχολιάζει η Daily Mail το νησί είναι φθηνότερο από τα περισσότερα διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πωλείται στο μισό της τιμής ενός διαμερίσματος στο Λονδίνο, η οποία κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 497.000 και 624.000 ευρώ.

νησί Μάκρη Εχινάδες

Το νησί Μάκρη στο Ιόνιο Πέλαγος.

Παραλίες με λευκή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά

Οι αυστηροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο το νησί διατίθεται προς πώληση σε τόσο χαμηλή τιμή. Το νησί είναι εντελώς αποκομμένο και δεν διαθέτει σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Έτσι ο νέος ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει την εγκατάσταση και διαχείριση δικών του συστημάτων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποκομιδής απορριμμάτων.

Όποιος αποκτήσει την ιδιοκτησία του νησιού θα κληρονομήσει επίσης πιθανότατα μια σειρά υποθηκών, αμφισβητούμενων μισθώσεων, ενεργειών πιστωτών και φορολογικών απαιτήσεων – συμπεριλαμβανομένων και αυτών από το ελληνικό κράτος – οι οποίες, σύμφωνα με το Secret London, υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

«Αλλά αν δεν έχετε αποθαρρυνθεί ακόμα και είστε λάτρης της φύσης που αναζητά μια αυθεντική εμπειρία, το νησί μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί για ελαφριά γεωργία, βοσκή ή οικοτουρισμό χαμηλού αντίκτυπου. Ή, για την απόλυτη ψηφιακή αποτοξίνωση, κατασκηνώστε για μερικές νύχτες και αποκοιμηθείτε με τον χαλαρωτικό ρυθμό των κυμάτων που σκάουν κάτω από τα αστέρια», αναφέρει η Daily Mail σε ένα άρθρο που θυμίζει διαφήμιση του νησιού στους υποψήφιους αγοραστές.

Με υψόμετρο που φτάνει τα 126 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το νησί προσφέρει απίστευτα σημεία με πανοραμική θέα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του τοπίου αποτελείται από παραλίες με λευκή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και πλούσια, πυκνά δάση. Διαθέτει ένα σπίτι, ένα μικρό εκκλησάκι και μία δεξαμενή.

Όπως και άλλα νησιά των Εχινάδων, το Μακρή διαθέτει πλούσια ιστορία και μυθολογικές ρίζες. Τα νερά που περιβάλλουν το νησί πιστεύεται ότι είναι ο τόπος της θρυλικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571.

Ωστόσο, ο μύθος λέει επίσης ότι οι Εχινάδες ήταν κάποτε νύμφες που μεταμορφώθηκαν σε νησιά από τον ποταμό Αχελώο ως τιμωρία επειδή δεν τον λάτρευαν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ