Πυροβολισμοί έξω από καφετέρια στον Βόλο - Βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαϊου στον Βόλο, καθώς σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μια σύλληψη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:00 το απόγευμα σε γνωστή καφετέρια και άμεσα στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο», λίγη ώρα αργότερα ένας άνδρας εθεάθη να απομακρύνεται με αυτοκίνητο, έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή οι αστυνομικοί καταδίωξαν το εν λόγω όχημα και, αφού το ακινητοποίησαν, συνέλαβαν τον άνδρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε έξω από την καφετέρια, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, εν κινήσει.

Οι αρχές πραγματοποίησαν στη συνέχεια έρευνα στο σπίτι του, ενώ για το περιστατικό αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

