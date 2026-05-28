CENTCOM: «Κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ
Ο αμερικανικός στρατός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ ως, χαρακτηρίζοντας τις «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.
«Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά του Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίσθηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το ιρανικό καθεστώς συμβαίνει λίγες ώρες μετά την εκτόξευση από τις ιρανικές δυνάμεις πέντε drones που αποτέλεσαν άμεση απειλή για τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε σε ανάρτηση της, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην Μέση Ανατολή (CENTCOM) στο «Χ», διευκρινίζοντας ότι τα drones αναχαιτίσθηκαν.
Από την πλευρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις με drones και πυραύλους τις οποίες απέδωσε στο Ιράν.
Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε την «δριμύτερη καταδίκη των ιρανικών εγκληματικών επιθέσεων κατά του εδάφους του κράτους του Κουβέιτ με πυραύλους και drones στο πλαίσιο μία επικίνδυνης κλιμάκωσης».
Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης, χωρίς να διευκρινίζουν για ποια βάση πρόκειται, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν.