CENTCOM: «Κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ

Καπνός υψώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από επίθεση με drone σε αποθήκη καυσίμων στην πόλη του Κουβέιτ, Κουβέιτ, την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026.

Ο αμερικανικός στρατός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ ως, χαρακτηρίζοντας τις «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

«Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά του Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίσθηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το ιρανικό καθεστώς συμβαίνει λίγες ώρες μετά την εκτόξευση από τις ιρανικές δυνάμεις πέντε drones που αποτέλεσαν άμεση απειλή για τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε σε ανάρτηση της, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην Μέση Ανατολή (CENTCOM) στο «Χ», διευκρινίζοντας ότι τα drones αναχαιτίσθηκαν.

At 10:17 p.m. ET on May 27, Iran launched a ballistic missile toward Kuwait that was successfully intercepted by Kuwaiti forces. This egregious ceasefire violation by the Iranian regime occurred hours after Iranian forces launched five one-way attack drones that posed a clear… — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

Από την πλευρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις με drones και πυραύλους τις οποίες απέδωσε στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε την «δριμύτερη καταδίκη των ιρανικών εγκληματικών επιθέσεων κατά του εδάφους του κράτους του Κουβέιτ με πυραύλους και drones στο πλαίσιο μία επικίνδυνης κλιμάκωσης».

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης, χωρίς να διευκρινίζουν για ποια βάση πρόκειται, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν.