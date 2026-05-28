Όταν οι επιστήμονες πρότειναν να ρίξουν 213 πυρηνικές βόμβες στη Σαχάρα

Στην καρδιά της Σαχάρας υπάρχει ένα σημείο που για δεκαετίες τριγύριζε στο μυαλό μηχανικών, γεωγράφων και κυβερνήσεων. Το Βύθισμα Κατάρα είναι μια τεράστια φυσική λεκάνη στη βορειοδυτική Αίγυπτο, που βρίσκεται έως 133 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και απέχει μόλις 55 χιλιόμετρα από τη Μεσόγειο. Αυτός ο γεωγραφικός συνδυασμός έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η έρημος μπορούσε να γεμίσει με νερό και να μετατραπεί σε μια τεράστια τεχνητή λίμνη.

Το πιο ακραίο σχέδιο ήρθε από τον Γερμανό μηχανικό Φρίντριχ Μπάσλερ, ο οποίος από το 1964 έως το 1973 πρότεινε να ανοιχτεί ένα κανάλι από τη Μεσόγειο προς το Βύθισμα Κατάρα. Μόνο που, για να γίνει πιο γρήγορα η εκσκαφή, δεν μιλούσε για απλά μηχανήματα. Πρότεινε να χρησιμοποιηθούν 213 πυρηνικές βόμβες, η καθεμία με ισχύ περίπου εκατό φορές μεγαλύτερη από τη βόμβα της Χιροσίμα.

