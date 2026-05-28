Πόσο μακριά πρέπει να είναι τα μάτια σας από τηλεοράσεις, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα

Η καταπόνηση των ματιών συχνά προκαλείται λιγότερο από τις ίδιες τις οθόνες και περισσότερο από τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε: καθόμαστε πολύ κοντά, σε κακό φωτισμό, με αντανάκλαση, πολύωρες συνεδρίες θέασης και άβολη στάση κεφαλής και σώματος.

Η σωστή απόσταση θέασης οθονών βοηθά τα μάτια σας να εστιάζουν πιο άνετα και μπορεί να μειώσει την ξηρότητα, τους πονοκεφάλους, τη θολή όραση και το πιάσιμο του αυχένα.

Ένας καλός κανόνας είναι απλός: όσο μικρότερη είναι η οθόνη, τόσο πιο κοντά μπορεί να είναι. Όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη, τόσο πιο μακριά πρέπει να κάθεστε.

Συνιστώμενη απόσταση θέασης ανά συσκευή

Ηλεκτρονική συσκευή Βέλτιστη απόσταση θέασης Σημειώσεις Τηλεόραση Περίπου 1,5–2,5 φορές τη διαγώνιο της οθόνης (μετριέται κατά κανόνα σε ίντσες) για τις περισσότερες τηλεοράσεις HD/4K Καθίστε αρκετά μακριά ώστε η εικόνα να φαίνεται καθαρή χωρίς να μισοκλείνετε τα μάτια σας. Μειώστε την αντανάκλαση, αποφύγετε να παρακολουθείτε σε απόλυτο σκοτάδι και κρατήστε την οθόνη ελαφρώς κάτω ή κοντά στο επίπεδο των ματιών. Οθόνη επιτραπέζιου υπολογιστή Περίπου 50–70 cm από τα μάτια σας Κρατήστε το πάνω μέρος της οθόνης στο ή ελαφρώς κάτω από το επίπεδο των ματιών. Χρησιμοποιήστε μια καρέκλα που στηρίζει την πλάτη σας και κρατήστε τους ώμους χαλαρούς. Φορητός υπολογιστής Περίπου 50–65 εκ. Σηκώστε τον φορητό υπολογιστή εάν χρειάζεται και χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο/ποντίκι για εργασίες μεγαλύτερης διάρκειας. Το να κοιτάτε προς τα κάτω επί ώρες μπορεί να καταπονήσει τον αυχένα. Τάμπλετ Περίπου 40–50 εκ. Αποφύγετε να το κρατάτε πολύ κοντά κατά την ανάγνωση. Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου αντί να φέρνετε την οθόνη πιο κοντά. Κινητό τηλέφωνο Περίπου 30–40 εκ. Αποφύγετε τις μεγάλες περιόδους με το τηλέφωνο κοντά στο πρόσωπό σας, ειδικά στο κρεβάτι.

Αυτές οι αποστάσεις δεν είναι αυστηροί ιατρικοί κανόνες. Η καλύτερη απόσταση είναι αυτή που σας επιτρέπει να βλέπετε καθαρά χωρίς να σκύβετε προς τα εμπρός, να μισοκλείνετε τα μάτια ή να σφίγγετε τον αυχένα και τους ώμους σας.

Γιατί η απόσταση έχει σημασία για την καταπόνηση των ματιών

Όταν μια οθόνη είναι πολύ κοντά, τα μάτια εργάζονται σκληρότερα για να εστιάσουν. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να συμβάλει σε κουρασμένα μάτια, πονοκεφάλους, θολή όραση και μια βαριά αίσθηση γύρω από τα μάτια.

Η χρήση της οθόνης μειώνει επίσης το ανοιγοκλείσιμο (βλεφάρισμα) των ματιών. Λιγότερο ανοιγοκλείσιμο σημαίνει ότι η δακρυϊκή μεμβράνη στεγνώνει πιο γρήγορα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάψιμο, τσούξιμο ή κοκκίνισμα στα μάτια. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η καταπόνηση των ματιών συχνά επιδεινώνεται μετά από πολύωρη εργασία στον υπολογιστή ή ενασχόληση στο κινητό τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις οθόνης που βοηθούν

Η απόσταση λειτουργεί καλύτερα όταν η οθόνη είναι άνετη για να την κοιτάς:

Η φωτεινότητα πρέπει να ταιριάζει περίπου με το δωμάτιο: να μην είναι έντονη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να μην είναι πολύ σκοτεινή στο έντονο φως της ημέρας

Αυξήστε το μέγεθος της γραμματοσειράς αντί να την πλησιάζετε το πρόσωπό σας στην οθόνη

αντί να την πλησιάζετε το πρόσωπό σας στην οθόνη Μειώστε την αντανάκλαση με κουρτίνες, θέση οθόνης ή ματ φίλτρα, εάν χρειάζεται

με κουρτίνες, θέση οθόνης ή ματ φίλτρα, εάν χρειάζεται Διατηρήστε την οθόνη καθαρή, επειδή οι μουτζούρες μπορούν να κάνουν τα μάτια να δουλεύουν πιο σκληρά

Οι ρυθμίσεις μπλε φωτός μπορεί να είναι πιο άνετες τη νύχτα, αλλά δεν υποκαθιστούν τα διαλείμματα, τον καλό φωτισμό και τη σωστή θέση της οθόνης

Ο κανόνας 20-6-20

Για μεγάλες περιόδους προβολής στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τον κανόνα 20-6-20: κάθε 20 λεπτά, εστιάστε το βλέμμα σας σε κάτι περίπου 6 μέτρα μακριά για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Αυτό χαλαρώνει το σύστημα εστίασης των ματιών και μειώνει την κόπωση των ματιών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που εργάζονται σε υπολογιστές, μελετούν σε φορητούς υπολογιστές ή περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα διαβάζοντας σε tablet ή κινητά τηλέφωνα.

Πότε η καταπόνηση των ματιών χρήζει επίσκεψης σε οφθαλμίατρο

Η καταπόνηση των ματιών που σχετίζεται με τος οθόνες συνήθως βελτιώνεται με καλύτερη απόσταση, φωτισμό, διαλείμματα και στάση του σώματος. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχονται τα επίμονα συμπτώματα.

Κλείστε ραντεβού για οφθαλμολογική εξέταση εάν έχετε:

συχνούς πονοκεφάλους

θολή όραση

διπλή όραση (διπλωπία)

πόνο στα μάτια

επιδεινούμενη ξηρότητα

δυσκολία στην εστίαση

συμπτώματα που επιμένουν ακόμη και μετά τη μείωση του χρόνου μπροστά σε οθόνη

Μπορεί να χρειαστείτε νέα συνταγή γυαλιών οράσεως, θεραπεία για ξηροφθαλμία ή αξιολόγηση για άλλη οφθαλμολογική πάθηση.

Συμπέρασμα

Η καλύτερη απόσταση από την οθόνη εξαρτάται από τη συσκευή: περίπου 30–40 cm για κινητά τηλέφωνα, 40–50 cm για tablet, 50–70 cm για φορητούς υπολογιστές και οθόνες υπολογιστών και πολύ μεγαλύτερη για τηλεοράσεις ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης.

Για καλύτερη άνεση των ματιών, συνδυάστε την κατάλληλη απόσταση με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, μειωμένη αντανάκλαση, καλή στάση σώματος, τακτικό ανοιγοκλείσιμο των ματιών και τον κανόνα 20-6-20. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, μια οφθαλμολογική εξέταση είναι το ασφαλέστερο επόμενο βήμα.

