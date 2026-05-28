Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε μέλος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τις εγκαταστάσεις του συλλόγου στον Βοτανικό.
Ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη των εργασιών των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού βρίσκεται ο οργανισμός της ομάδας, καθώς όπως έγινε γωνστό τα ασφαλιστά μέτρα που είχαν κατατεθεί κατά της συνέχισης του έργου απορρίφθηκαν.
Τα ασφαλιστικά μέτρα αυτά εκδικάστηκαν το πρωί της Πέμπτης (28/5) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και απορρίφθηκαν, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να συνεχιστούν κανονικά και απρόσκοπτα όλες οι εργασίες και οι ενέργειες που αφορούν την Διπλή Ανάπλαση, με ένα ακόμα εμπόδιο να ξεπερνιέται
