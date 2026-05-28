Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει αύριο πάλι η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Snapshot Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει ξανά την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 08:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις.

Η πληρωμή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, μαζί με άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω Taxisnet και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 10 Ιουλίου 2026 στις 18:00.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, με μεταγενέστερη αναπροσαρμογή βάσει των εισοδημάτων του 2025.

Η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση ελέγχεται και απαιτούνται στοιχεία όπως η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου, ενώ η οριστική υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη για την έγκρισή της.

Ανοίγει εκ νέου αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία προς το παρόν δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί και αυτή αύριο, Παρασκευή, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Η πλατφόρμα από τη στιγμή που θα ανοίξει ξανά, θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:

τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,

το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

η σχολική μονάδα,

η τάξη,

ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

