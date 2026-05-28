Απελευθερώνοντας τους ποταμούς: Γιατί οι χώρες στην Ευρώπη κατεδαφίζουν εκατοντάδες φράγματα

Το 2025 απομακρύνθηκαν 603 φράγματα σε 21 χώρες της Ευρώπης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Το 2025 απομακρύνθηκαν 603 φράγματα σε 21 ευρωπαϊκές χώρες, αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με την έκθεση της Dam Removal Europe.
  • Οι αποξηλώσεις φραγμάτων επανέφεραν πάνω από 3.740 χιλιόμετρα ποταμών σε ελεύθερη ροή σε όλη την Ευρώπη.
  • Οι απομακρύνσεις φραγμάτων στο 2025 ήταν 11% περισσότερες από το προηγούμενο ρεκόρ του 2024 και έξι φορές περισσότερες από το 2020.
  • Η ΕΕ στοχεύει στην αποκατάσταση 25.000 χιλιομέτρων ποταμών με ελεύθερη ροή μέσω τέτοιων δράσεων.
  • Η επανεκτίμηση της λειτουργίας των ποταμών αντανακλά την ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ακραίων κλιματικών φαινομένων.
Σε όλη την Ευρώπη, οι χώρες η μία μετά την άλλη προχωρούν στην αποξήλωση παλαιών φραγμάτων και υδατοφρακτών που κάποτε τροφοδοτούσαν μύλους και εργοστάσια. Σήμερα αυτά τα έργα δεν εξυπηρετούν σχεδόν κανένα σκοπό.

Το 2025 απομακρύνθηκαν 603 φράγματα σε 21 χώρες — αριθμός ρεκόρ και ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ — σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Dam Removal Europe, μιας συμμαχίας έξι οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των ποταμών.

Οι απομακρύνσεις αυτών των φραγμάτων συνέβαλαν στο να επανασυνδεθούν περισσότερα από 3.740 χιλιόμετρα ποταμών σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι αποξηλώσεις εντάσσονται στον στόχο της ΕΕ για την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής στα ποτάμια που θα φτάνει σε μήκος τα 25.000 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των φραγμάτων που απομακρύνθηκαν ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 κατά 11%. Οι απομακρύνσεις φραγμάτων το 2025 ήταν επίσης έξι φορές υψηλότερες από την πρώτη καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε το 2020.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η αποκατάσταση των ποταμών υιοθετείται όλο και ευρύτερα, αλλά αντανακλούν επίσης μια ευρύτερη επανεκτίμηση του τρόπου λειτουργίας των ποταμών σε μια εποχή ακραίων κλιματικών φαινομένων. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν πρόοδος, θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα αυξανόμενο περιβαλλοντικό βάρος.

Οι επιπτώσεις

Επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι συνέπειες των φραγμάτων στο περιβάλλον μπορεί να είναι εκτεταμένες.

«Όταν ένας ποταμός φράσσεται, η κοίτη του — που κάποτε προστατευόταν από την παράχθια βλάστηση — μετατρέπεται σε λίμνη ή δεξαμενή στάσιμου νερού εκτεθειμένη στον ήλιο. Αυτό αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία του νερού», δήλωσε ο Pao Fernández-Garrido, ανώτερος διευθυντής επιχορηγήσεων του European Open Rivers Programme, μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας χρηματοδότησης που υποστηρίζει την απομάκρυνση μικρών φραγμάτων και εμποδίων στους ποταμούς με σκοπό την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων των ποταμών.

Μεγάλες ποσότητες νερού στις δεξαμενές μπορούν επίσης να χαθούν μέσω της εξάτμισης. Το οργανικό υλικό που παγιδεύεται στις δεξαμενές συσσωρεύεται και αποσυντίθεται με την πάροδο του χρόνου, απελευθερώνοντας μεθάνιο — ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου που συμβάλλει σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη, δήλωσε ο Fernández-Garrido στο CNN.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα κατακερματισμένα οικοσυστήματα είναι επίσης πολύ λιγότερο ικανά να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες πλημμύρες, τις ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κατά την τελευταία δεκαετία, εννέα στις δέκα φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη σχετίζονταν με το νερό, ανέφερε ο οργανισμός.

«Έχουμε χάσει περίπου το 80% των υγροτόπων μας την τελευταία χιλιετία λόγω αποστράγγισης, ασφαλτόστρωσης και υποβάθμισης», δήλωσε ο οργανισμός στο CNN. Και συνέχισε: «Οι υγρότοποι συμβάλλουν στη μείωση αυτών των κινδύνων λειτουργώντας ως φυσικά σφουγγάρια, απορροφώντας νερό κατά τη διάρκεια πλημμυρών και απελευθερώνοντάς το σταδιακά κατά τη διάρκεια ξηρασίας».

Η Dam Removal Europe δήλωσε ότι ο κατακερματισμός των ποταμών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της βιοποικιλότητας των γλυκών υδάτων στην Ευρώπη, επικαλούμενη μια πρόσφατη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπίστωσε ότι πάνω από το 42% των ειδών ψαριών γλυκού νερού της ηπείρου απειλούνται, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα θεωρούνται ότι κινδυνεύουν να απειληθούν ή βρίσκονται ήδη κοντά σε αυτή την κατάσταση.

Είδη όπως ο σολομός του Ατλαντικού και το ευρωπαϊκό χέλι, μαζί με ορισμένους πληθυσμούς πέστροφας, ενδέχεται να εμποδίζονται ή να καθυστερούν να φτάσουν στους ανάντη οικοτόπους που απαιτούνται για την αναπαραγωγή, συμβάλλοντας στη μείωση του πληθυσμού ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην τοπική εξαφάνιση.

