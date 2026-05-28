Ο Νίκος ο θυμωμένος χτυπάει ξανά: Όλοι είναι στημένοι (εκτός από εμάς)

Ο πρόεδρος Νίκος, σε κατάσταση μόνιμης και αδιαπραγμάτευτης οργής, ξεσκέπασε τη μεγάλη παγκόσμια συνωμοσία. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές (τον εαυτό του και κάποιους φίλους του), ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιστρέφει απλώς στην πολιτική, αλλά έρχεται καβάλα σε ένα άρμα που σέρνουν τα «μεγάλα συμφέροντα», οι ολιγάρχες και μάλλον μερικοί εξωγήινοι. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι τα μεγάλα τζάκια αυτής της χώρας δεν είχαν άλλη έννοια, παρά πώς θα στηρίξουν τον Τσίπρα.

Όσο για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να... φλερτάρει με τη βαρύτητα; Στημένες, λέει ο πρόεδρος Νίκος. Όλες. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Οι δημοσκόποι, προφανώς, δεν παίρνουν τηλέφωνο σε κανονικά σπίτια, αλλά τηλεφωνούν απευθείας στα κεντρικά των «συμφερόντων» για να τους υπαγορεύσουν τα ποσοστά. Αν η κάλπη δεν δείχνει τον Νίκο πρώτο με 80%, τότε η ίδια η γεωμετρία είναι ελαττωματική. Επίσης σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Νίκου υπάρχει κρυφή συμφωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα για να «φάνε» το ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρα πράγματα… Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως του έχουν γράψει το εγχειρίδιο του καλού καταγγέλλοντος:

Βήμα 1: Να είσαι μονίμως συνοφρυωμένος.

Βήμα 2: Να κουνάς το δάχτυλο.

Βήμα 3: Να λες τη λέξη «συμφέροντα» τουλάχιστον 45 φορές ανά λεπτό.

Βήμα 4: Αν σε στριμώχνουν θα λες ότι σε παρακολουθούν… όχι μόνο οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, αλλά όλων των ξένων δυνάμεων.

Ο Νίκος συνεχίζει τον μοναχικό του αγώνα ενάντια στο σύστημα, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τον καιρό και τη λογική, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα ο λαός θα εκτιμήσει αυτή την αστείρευτη, θυμωμένη γοητεία του.

