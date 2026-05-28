Eifron: Έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την IAMA Pharmaceutical Ltd για την αγορά της Κύπρου

Η Eifron με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την IAMA στην αγορά της Κύπρου.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την Eifron, καθώς ενισχύει την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή και διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της θα είναι πλέον άμεσα προσβάσιμα σε επαγγελματίες υγείας, φαρμακεία και καταναλωτές σε όλη την Κύπρο.

Η IAMA Pharmaceutical Ltd, με την πολυετή εμπειρία της στον φαρμακευτικό κλάδο και το αξιόπιστο δίκτυο διανομής που έχει αναπτύξει σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων της Eifron τόσο σε εμπορική όσο και ιατρική ενημέρωση. Η εταιρεία διακρίνεται για τον επαγγελματισμό της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς.

Σχετικά με την Eifron

Με 15 χρόνια παρουσίας στον φαρμακευτικό κλάδο, η Eifron έχει ως όραμα να δίνει λύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων. Η εταιρεία υπηρετεί τέσσερις βασικές αρχές: να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών της, να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από καινοτόμα προϊόντα, να ικανοποιεί τις ανάγκες με υψηλή ποιότητα και να δίνει στους συνεργάτες της ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της Eifron, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων που προσφέρουν ισχυρή κλινική απόδοση και ουσιαστικό όφελος στους ασθενείς. Ακούγοντας προσεκτικά τις ανάγκες τους και επενδύοντας στους πιο υποσχόμενους επιστημονικούς κλάδους, η εταιρεία δεσμεύεται καθημερινά για το πιο σημαντικό: την υγεία των ανθρώπων.