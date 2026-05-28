Καλλιτέχνης δίνει νέο νόημα στο «παίζω με το φαγητό» κάνοντας πορτρέτα διασήμων με βρώσιμα υλικά

Ενώ πολλά παιδιά μεγαλώνουν ακούγοντας πως «δεν πρέπει να παίζουν με το φαγητό τους», η Sarah Rosado όχι μόνο παίζει, αλλά και δημιουργεί με κάθε λογής λαχταριστά υλικά.

Πριν από σχεδόν μία δεκαετία, η 42χρονη καλλιτέχνιδα από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης εμπνεύστηκε ένα πρωινό, ενώ απολάμβανε ένα μπολ δημητριακών ακούγοντας έναν από τους αγαπημένους της μουσικούς. «Έτρωγα πρωινό και άκουγα John Lennon, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, και σκέφτηκα: “Θεέ μου, θα μπορούσα να δημιουργήσω κάτι με έναν από τους αγαπημένους καλλιτέχνες με τους οποίους μεγάλωσα”», δήλωσε στο People. «Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα».

https://www.instagram.com/p/DVHAiT1jgWF/

Από τότε έχει δημιουργήσει πορτρέτα πολλών διάσημων προσωπικοτήτων, από την Jennifer Lopez μέχρι την Alysa Liu, χρησιμοποιώντας ευφάνταστα υλικά όπως κέτσαπ, μακαρόνια, δημητριακά και λαχανικά. Το αγαπημένο της «υλικό ζωγραφικής»; Η πραλίνα φουντουκιού.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα υλικά που χρησιμοποιεί, κάθε δημιουργία μπορεί να χρειαστεί έως και έξι ώρες για να ολοκληρωθεί. Όλα ξεκινούν με ένα σκίτσο, ώστε να αποδώσει σωστά κάθε λεπτομέρεια, και στη συνέχεια προσθέτει τις… γευστικές πινελιές της.

https://www.instagram.com/reel/DYCgSOCxcQW/

Και παρά τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, τα έργα τέχνης της δεν παραμένουν για πολύ στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη μετά τη φωτογράφισή τους.

«Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, το απολαμβάνω μετά, γιατί συνήθως πρόκειται για το αγαπημένο μου φαγητό — είτε είναι λαχανικά είτε δημητριακά», λέει. «Ή το τρώω ή το πετάω. Η διαδικασία τελειώνει πολύ γρήγορα μόλις βγάλω τις φωτογραφίες».

Ένα από τα αγαπημένα της πορτρέτα μέχρι σήμερα είναι εκείνο που δημιούργησε πριν λίγους μήνες χρησιμοποιώντας τη limited edition συνεργασία της Selena Gomez με τα Oreo. «Τελικά κατέληξα να παίζω με αυτά αντί να τα φάω», έγραψε η Rosado στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DOguTnWDtWt/

Παρότι εργάζεται στον χώρο του marketing στην καθημερινότητά της, η Rosado δηλώνει πως πάντα θα βρίσκει χρόνο για την τέχνη της.

https://www.instagram.com/p/DLP0P0EOspa/

«Η τέχνη είναι κομμάτι του εαυτού μου από τότε που ήμουν πέντε ή έξι ετών», αναφέρει. «Δεν είναι κάτι που μπορώ απλώς να πω ότι το κάνω για διασκέδαση. Αυτό είμαι πραγματικά εγώ. Όταν σκέφτεσαι τη Sarah Rosado, σίγουρα σκέφτεσαι και την τέχνη της. Και θα συνεχίσω να το κάνω όσο υπάρχω».

Διαβάστε επίσης