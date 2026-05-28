ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα
Προθεσμία για τις απολογίες τους ζητούν οι 17 κατηγορούμενοι
- 17 άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα κατηγορούνται για βαριά κακουργήματα σχετικά με παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
- Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπόθεση που αφορά φερόμενες παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, αδικήματα όπως διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και αναμένεται να αιτηθούν προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες.
