Καιρός: Με καλοκαιρινό σκηνικό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού αναμένονται μπόρες

Η πορεία του καιρού το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ευνοώντας τις εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου, ο θερμικός θόλος δεν θα επηρεάσει καθόλου τη χώρα μας, σημειώνοντας ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες εξάρσεις.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες

Τις επόμενες ώρες απαιτείται μικρή προσοχή στις τοπικές μπόρες που εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, φαινόμενα που θα διατηρηθούν για λίγο ακόμη. Την Παρασκευή οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πολύ τοπική μπόρα και στην Αττική.

Από την Παρασκευή αλλάζει ελαφρώς το σκηνικό, καθώς ενισχύονται οι βοριάδες στη χώρα, με αποτέλεσμα μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Παρά την ενίσχυση των βοριάδων, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για ταξίδια και θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ευχάριστα επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο την Κυριακή και τη Δευτέρα, όταν αναμένονται έως και 32 βαθμοί Κελσίου.

Ο ήλιος θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο σύντομες και τοπικές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, φαινόμενα που –όπως επισημαίνεται– δεν προκαλούν ανησυχία.

Ιδιαίτερα ευχάριστες θα είναι και οι συνθήκες για τους λουόμενους, καθώς η θερμοκρασία της θάλασσας κυμαίνεται στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας ήδη ιδανικές ευκαιρίες για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές.

Η επιστροφή του Ελ Νίνιο και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες – Τι προβλέπει ο WMO έως το 2030

Οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά κατά την επόμενη πενταετία, επιβεβαιώνοντας τη θερμική τάση που έχει ήδη τεκμηριωθεί εκτενώς από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση με τίτλο «Global Annual-to-Decadal Update», που δημοσίευσε ο World Meteorological Organization και εκπονήθηκε από ειδικούς του Met Office.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταβολές της θερμοκρασίας θα είναι σταθερά αισθητές σε κάθε γεωγραφικό πλάτος. Οι προβολές δείχνουν ξεκάθαρα ότι μεταξύ 2026 και 2030 οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες επιφάνειας θα υπερβαίνουν τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900 κατά 1,3°C έως 1,9°C.

Το κείμενο αναλύει την εξέλιξη του παρατηρούμενου κλίματος, προσφέροντας ακριβείς προβλέψεις σε παγκόσμια και περιφερειακή κλίμακα και παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη στα μετεωρολογικά κέντρα όλου του πλανήτη.

Η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων αναφοράς

Η έκθεση του WMO παρουσιάζει πολύ σαφή ποσοστά σχετικά με τις εκτιμήσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια. Υπάρχει πιθανότητα 86% ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 να ξεπεράσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το έγγραφο του WMO επισημαίνει επίσης ότι υπάρχει εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα, της τάξης του 91%, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης να ξεπεράσει προσωρινά το όριο του 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για τουλάχιστον ένα έτος μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το όριο αυτό είχε ήδη ξεπεραστεί προσωρινά το 2024, όταν η απόκλιση έφτασε τους 1,55°C.

Οι υπολογισμοί δείχνουν επίσης πιθανότητα 75% ολόκληρος ο μέσος όρος της πενταετίας να υπερβεί το όριο του 1,5°C. Ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο —με πιθανότητα μικρότερη από 1%— κάποιο μεμονωμένο έτος να ξεπεράσει τους 2°C υπερθέρμανσης έως το 2030.

Σε σχέση με αυτά τα στοιχεία, ο WMO διευκρινίζει ένα βασικό σημείο ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες σχετικά με τη Paris Agreement: τα επίπεδα του 1,5°C και των 2°C αφορούν μακροπρόθεσμη υπερθέρμανση που διατηρείται για περίπου 20 χρόνια. Κατά συνέπεια, η έκθεση διευκρινίζει ότι οι υπερβάσεις σε μεμονωμένα έτη «δεν σημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι θερμοκρασίας της Συμφωνίας του Παρισιού είναι ανέφικτοι», καθώς τέτοιες διακυμάνσεις αναμένονται όλο και συχνότερα όσο πλησιάζονται τα ανώτατα επίπεδα.

Η επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο

Η πρόβλεψη για τον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό δείχνει σαφή τάση προς συνθήκες El Niño, με κορύφωση που αναμένεται κυρίως κατά το 2027 και το 2028.

Αναφερόμενος σε αυτή τη δυναμική, ο Leon Hermanson, βασικός συγγραφέας της έκθεσης, δήλωσε: «Υπάρχει πρόβλεψη για Ελ Νίνιο στα τέλη του 2026, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα το επόμενο έτος, το 2027, να αποτελέσει το νέο έτος-ρεκόρ».

Οι προβολές αυτές, που θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστες καθώς τα αναδρομικά μοντέλα παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ακρίβεια, αποτελούν προϊόν προσεκτικής σύνθεσης δεδομένων. Τα στοιχεία προέρχονται από συνεισφορές 13 διαφορετικών διεθνών ερευνητικών ινστιτούτων, μεταξύ των οποίων τέσσερα Παγκόσμια Κέντρα Παραγωγής: το Barcelona Supercomputer Centre, το Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, το Deutscher Wetterdienst και το ίδιο το Met Office.

Οι επιπτώσεις στην Αρκτική και τις βροχοπτώσεις

Το «Global Annual-to-Decadal Update» δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις πολικές περιοχές, καθώς και στις μεταβολές των βροχοπτώσεων, περιγράφοντας ένα σενάριο συμβατό με τη γενικότερη υπερθέρμανση.

Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις στην Αρκτική θα συνεχίσουν να είναι υψηλότερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Συγκεκριμένα, για τους επόμενους πέντε παρατεταμένους χειμώνες στο Βόρειο Ημισφαίριο, από Νοέμβριο έως Μάρτιο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες στην Αρκτική θα είναι κατά 2,8°C υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Η απόκλιση αυτή είναι περισσότερο από τρεισήμισι φορές υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο που υπολογίζεται για την ίδια περίοδο.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν επίσης περαιτέρω μείωση της συγκέντρωσης θαλάσσιου πάγου στη Θάλασσα Μπάρεντς, στη Θάλασσα Μπέρινγκ και στη Θάλασσα του Οχότσκ.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, οι προβλέψεις ευνοούν πιο υγρές συνθήκες κατά μέσο όρο στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη του Βόρειου Ημισφαιρίου για τους επόμενους χειμώνες. Αντίθετα, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν στις υποτροπικές περιοχές, ιδιαίτερα στο Νότιο Ημισφαίριο.

Για την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου των ετών 2026-2030, το έγγραφο εκτιμά ότι οι υγρές ανωμαλίες θα είναι πιθανότερες στο Σαχέλ, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, ενώ η περιοχή του Αμαζονίου αναμένεται να αντιμετωπίσει ξηρές ανωμαλίες.

Τέλος, η ενημέρωση του WMO περιλαμβάνει ειδική αναφορά στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη: έπειτα από πρόσφατα ασυνήθιστα ξηρά χρόνια, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η περίοδος 2026-2030 θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες βροχοπτώσεις.

