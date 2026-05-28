«Ήμασταν στο 50%, έχουμε ανέβει στο 60%» επισήμανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ 

Δημήτρης Μάνωλης

Νετανιάχου: Διέταξε τον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας, έχοντας ήδη τον έλεγχο του 60%.
  • Νετανιάχου ανέφερε ότι η κατάληψη του 70% είναι το επόμενο βήμα, χωρίς να αποκλείει ως τελικό στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας.
  • Το Ισραήλ έχει ορίσει απαγορευμένη ζώνη που καλύπτει περίπου το 11% του εδάφους της Γάζας πέρα από τον έλεγχο του από την εκεχειρία του Οκτωβρίου.
  • Το Ισραήλ ανέστειλε τις σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες λόγω της επικείμενης ένταξής του στη μαύρη λίστα για σεξουαλική βία σε συγκρούσεις.
  • Η αναστολή των σχέσεων με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα διαρκέσει έως το τέλος της θητείας του Γκουτέρες το 2026.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε τις δυνάμεις του να αναλάβουν τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας.

«Τώρα, έχουμε τον πλήρη έλεγχο του 60% της Λωρίδας της Γάζας. Ήμασταν στο 50%, έχουμε ανέβει στο 60%. Η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο 70%», δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας σε συνέδριο, που μεταδόθηκε μέσω βίντεο από το ισραηλινό κανάλι Channel 12.

Όταν ένα μέλος του κοινού φώναξε ότι το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει το «100%» του εδάφους στη Γάζα, όπως μεταδίδει το ισραηλινό μέσο Times of Israel, ο Νετανιάχου απαντά ότι «προχωράμε με τη σειρά», αλλά δεν αμφισβητεί ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο τελικός στόχος. Πρώτα το 70%», λέει, «θα ξεκινήσουμε με αυτό».

Χάρτες που δημοσίευσε το Ισραήλ τον Μάρτιο έδειχναν μια νέα απαγορευμένη περιοχή πέρα ​​από το 53% της Γάζας που έλεγχε το Ισραήλ μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η απαγορευμένη περιοχή, που σημειώνεται στους χάρτες με μια πορτοκαλί γραμμή, αποτελεί περίπου το 11% του εδάφους της Γάζας πέρα ​​από την «Κίτρινη Γραμμή» που οριοθετεί το τμήμα της Γάζας που κατέχεται από τα ισραηλινά στρατεύματα από την εκεχειρία. Οι περιοχές περικλείουν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού εδάφους της Γάζας.

Το Ισραήλ αναστέλλει τις σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας την ακόμη αδημοσίευτη απόφαση να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για σεξουαλική βία σε συγκρούσεις.

«Τελειώσαμε με αυτόν τον Γενικό Γραμματέα», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X. Η ισραηλινή αποστολή διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει «πάγωμα» των σχέσεων με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα μέχρι το τέλος της θητείας του Γκουτέρες στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

