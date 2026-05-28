Μητσοτάκης: Μεγάλη η σημασία της της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συνάντηση με τη νέα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Petra Bayr είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία αυξημένων και πολλαπλών προκλήσεων, ενώ αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε από αυτή τη θέση ο προκάτοχος της κας Bayr -η οποία ανέλαβε την Προεδρία τον Ιανουάριο του 2026- Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Η κα Bayr συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάγησαν ακόμα απόψεις για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στους ανήλικους, ενώ συζητήθηκε η πρόοδος και η μεταρρυθμιστική στήριξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.