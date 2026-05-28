Αττικόν: Σε συναγερμό το νοσοκομείο - Δεκάδες κρούσματα νοροϊού

  • Στο νοσοκομείο Αττικόν έχει εκδηλωθεί μεγάλη ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς, πολλούς ασθενείς και συνοδούς.
  • Η διασπορά του ιού επιδεινώνεται λόγω της υποστελέχωσης, της υπερπληρότητας και της νοσηλείας ασθενών σε ράντζα χωρίς βασικές υποδομές, όπως ξεχωριστές τουαλέτες.
  • Το Σωματείο Εργαζομένων ζητά την άμεση κατάργηση των ράντζων, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης συμπτωματικών εργαζομένων.
  • Απαιτείται πολιτική απόφαση για την αποδέσμευση του Αττικού από την εφημερία της 30ής Μαΐου, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση του νοροϊού και νέα εισαγωγή ασθενών.
  • Το Σωματείο καταγγέλλει ότι η ευθύνη βαραίνει τις κυβερνήσεις και τη διοίκηση λόγω χρόνιας υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και υποδομών.
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές Αρχές, καθώς υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν με δεκάδες κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου «Αναγέννηση» καταγγέλλει ότι η ενδονοσοκομειακή έξαρση της γαστρεντερίτιδας είναι εκτεταμένη, έχει «σαρώσει» το νοσοκομείο και νοσούν ο ένας μετά τον άλλον, νοσοκομειακοί, ασθενείς και συνοδοί.

Παράλληλα, ζητούν να εξαιρεθεί το Αττικόν από την προγραμματισμένη εφημερία της 30ής Μαΐου, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας ακόμα μεγαλύτερης εξάπλωσης του ιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Πώς θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα;

Το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μας, με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς (!!!).

Το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό «συμβάν» αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το «Αττικόν» βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας.

Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας.

Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Διοίκηση ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΖΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ;

Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες!

Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;

Το Σωματείο μας καλεί όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αντέδρασε άμεσα. Επισημαίνουμε πως η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική. Βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως «κανονικότητα», που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης.

Απαιτούμε άμεσα:

1. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων.

2. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία.

3. Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους.

4. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σάββατου 30 Μαΐου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπέδιου. Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το «Αττικόν» δεν αντέχει άλλο».

