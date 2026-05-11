Χανταϊός: Αρνητικός ο 70χρονος Έλληνας - Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης

Επέστρεψε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα με ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού,

«Χθες την νύχτα 4 η ώρα έφτασε στο Αττικό. 5:09 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στην μονάδα λοιμώξεων. Ως αιτιολογία, επειδή ο άνθρωπος δεν πάσχει, άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος ξεκαθάρισε στο Mega ότι, λόγω του μεγάλου χρόνου επώασης της νόσου ο επιβάτης θα παραμείνει υπό συνεχή παρακολούθηση και θα υποβάλλεται σε επαναλαμβανόμενες εξετάσεις ώστε να επιβεβαιωθεί αν υπάρχει ή όχι λοίμωξη από χανταϊό.

Ο επαναπατρισμός του έγινε με στρατιωτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Η είσοδός του στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε από ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε να μην υπάρξει καμία επαφή με άλλους ασθενείς ή συνοδούς. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο 70χρονος είναι σε άριστη κατάσταση υγείας και θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

«Όσοι επέβαιναν στο αεροπλάνο, φορούσαμε μία μάσκα υψηλής προστασίας, οι οποίες προστατεύουν, η μετάδοση δεν γίνεται εύκολα. Είναι απόλυτα υγιής, δεν υπάρχει κάποιο σημάδι ότι νοσεί», είπε στο Mega ο πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Μιλώντας στο Mega, ο υπουργός τόνισε ότι είχε προσωπική επικοινωνία με τον 75χρονο, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας.

«Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύημερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Θέλω να πω ποιος είναι ο λόγος. Πρώτα απ’ όλα, δεν έχουμε τρόπο να επιτηρήσουμε κάποιον αν μένει στο σπίτι του, σε καραντίνα ή όχι. Και δεύτερον, είμαστε μια χώρα τουριστική. Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου.

Οποιοδήποτε τέτοιο κρούσμα στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει παγκόσμιο γεγονός και προσωπικά αποφάσισα ότι δεν μπορώ ως υπουργός Υγείας να πάρω ένα τέτοιο ρίσκο, που θα μπορούσε να επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας της χώρας, αλλά και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και των εργασιών τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι το εξήγησα στον άνθρωπο αυτό, ότι αποδέχτηκε πλήρως, συνεργάζεται πλήρως. Ο χανταϊός δεν είναι covid. Δεν έχει καμία σχέση ο Covid 19 με τον χανταϊό. Για τον χανταϊό, όπως και για κάθε παρόμοιο ιό, είμαστε απολύτως έτοιμοι».

