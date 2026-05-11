Χανταϊος: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες, ευχαριστώ το πλήρωμα», λέει ο καπετάνιος του Hondius

Snapshot Ο καπετάνιος του MV Hondius ευχαρίστησε το πλήρωμα και τους επιβάτες για την υπομονή και την ευγένεια κατά τη διάρκεια της κρίσης με τον Χανταϊό στο πλοίο.

Τόνισε την ενότητα, τη φροντίδα και τη σιωπηλή δύναμη που έδειξαν όλοι στο πλοίο, αναγνωρίζοντας το θάρρος και την αποφασιστικότητα του πληρώματος.

Εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους και υπογραμμίζει ότι οι σκέψεις και οι καρδιές όλων είναι μαζί τους.

Η κατάσταση των τελευταίων εβδομάδων χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικές δυσκολίες για όλους όσους βρίσκονταν στο πλοίο.

Ο καπετάνιος επισήμανε την αλληλοϋποστήριξη και το ανθρωπιστικό πνεύμα που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Snapshot powered by AI

Ο καπετάνιος του MV Hondius, Jan Dobrogowski, σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας επαίνεσε τόσο το πλήρωμα όσο και τους επιβάτες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την κατάσταση στο πλοίο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που κυκλοφόρησε από την Oceanwide Expeditions, αναφέρθηκε στα κρούσματα Χανταϊού στο πλοίο: «Αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω κάθε επιβάτη και κάθε μέλος του πληρώματος που βρίσκεται εδώ στο πλοίο, καθώς και τους συναδέλφους μας πίσω στην πατρίδα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας.

Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, αυτό που με συγκίνησε περισσότερο, ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας αλλά και η καλοσύνη που δείξατε ο ένας στον άλλον σε όλη αυτή τη διάρκεια».

https://www.instagram.com/reel/DYMwM47iZE5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είδα τη φροντίδα, την ενότητα και τη σιωπηλή δύναμη που υπήρχε ανάμεσα σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο, επιβάτες και πλήρωμα, και πρέπει να συγχαρώ το πλήρωμά μου για το θάρρος και την ανιδιοτελή αποφασιστικότητα που έδειξαν ξανά και ξανά στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν μπορώ να φανταστώ να περνάμε αυτές τις συνθήκες με καλύτερους ανθρώπους, είτε επιβάτες είτε μέλη του πληρώματος. Πάνω απ’ όλα, οι σκέψεις μας βρίσκονται με όσους δεν είναι πλέον μαζί μας».

«Ό,τι κι αν πω δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Θέλω να ξέρετε πως βρίσκονται καθημερινά μαζί μας, στις καρδιές και στις σκέψεις μας».

Διαβάστε επίσης