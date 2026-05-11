Χανταϊός: Επτά κρούσματα επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - 9 συνολικά

Συνολικά ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

Την ίδια στιγμή σε προληπτική απομόνωση στο «Αττικόν» βρίσκεται ο 75χρονος Έλληνας επιβάτης του MV Hondius. Νωρίτερα, το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν αναφορικά με τον 75χρονο που νοσηλεύεται στο «Αττικόν» μετά από επαφή με κρούσματα χανταϊού, εξέδωσε το νοσοκομείο.

Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιο δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό και μέχρι στιγμής είναι σε προληπτική καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Η Ισπανία αμφισβητεί το κρούσμα χανταϊού των ΗΠΑ

Σε μια μη αναμενόμενη κόντρα μπήκαν ξαφνικά Ισπανία και ΗΠΑ με αφορμή την εκκένωση του Hondius και του θετικού κρούσματος χανταϊού που ανακοίνωσαν οι δεύτερες.

Οι ισπανικές Αρχές ανέλαβαν την εκκένωση του πλοίου, με τις ίδιες να ισχυρίζονται πως τηρήθηκα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο τεστ στους επιβάτες.

Παράλληλα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός βρέθηκε «ασθενώς θετικός» στον χανταϊό, χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα.

Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση αμφισβήτησε πλέον την εγκυρότητα του αποτελέσματος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ισπανίας, επιδημιολόγος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εξέτασε τους Αμερικανούς πολίτες μετά το ταξίδι τους στο Πράσινο Ακρωτήρι.

«Πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό τεστ και στάλθηκε σε δύο εργαστήρια. Στο ένα από αυτά, το αποτέλεσμα θεωρήθηκε από τις αμερικανικές αρχές ως ασθενώς θετικό, αν και εμείς δεν το θεωρήσαμε οριστικό», ανέφερε.

«Το δεύτερο τεστ ήταν αρνητικό. Το συγκεκριμένο άτομο δεν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα όσο βρισκόταν στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την περίπτωση ως θετική», καταλήγει η ανακοίνωση.

