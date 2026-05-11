Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

Την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου δεν δείχνουν να πτοούνται ιδιαίτερα...

Δημήτρης Δρίζος

  • Επιβάτες του MV Hondius που μολύνθηκε από χανταϊό εμφανίστηκαν χωρίς μάσκες ή με μάσκες μη σωστά φορεμένες λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στα Κανάρια Νησιά.
  • Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, σχολίασε ότι πολλοί επιβάτες είναι ηλικιωμένοι με χρόνιες παθήσεις και ότι η χρήση μάσκας μπορεί να είναι άβολη γι' αυτούς.
  • Ένας επιβάτης που αποβιβάστηκε από το πλοίο άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τεθούν σε αυστηρή απομόνωση όλοι οι εκκενωθέντες Γάλλοι πολίτες.
  • Παρά τα μέτρα καραντίνας και απολύμανσης στις ισπανικές αρχές, οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για πιθανό νέο υγειονομικό επεισόδιο στην περιοχή.
  • Επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της κατάστασης εκφράζουν άγχος και τονίζουν την ανάγκη τήρησης των πρωτοκόλλων.
Αρκετοί επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από χανταϊό, εντοπίστηκαν να μην φορούν σωστά τις μάσκες προστασίας τους, μόλις λίγες ώρες αφότου το πλοίο έφτασε στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Ένας επιβάτης, που πιστεύεται ότι είναι από την Ολλανδία, φωτογραφήθηκε να χαιρετά δημοσιογράφους από το πίσω μέρος ενός λεωφορείου αφού είχε αφαιρέσει τη μάσκα του.

Σε άλλη φωτογραφία, ένας διαφορετικός επιβάτης από το πλοίο φαίνεται να έχει τη μάσκα κρεμασμένη από το αυτί του, παρότι όλοι οι υπόλοιποι γύρω του φορούσαν πλήρη εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ένας Ισπανός εργαζόμενος στον τομέα της υγείας από την κρατική ιατρική ομάδα υποστήριξης φάνηκε την Κυριακή να κατεβαίνει από ένα από τα λεωφορεία που παρείχε η στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, η Unidad Militar de Emergencias (UME), πριν αφαιρέσει τον προστατευτικό εξοπλισμό του σε δημόσιο χώρο.

Καθώς οι κάτοικοι ανησυχούν ότι η περιοχή τους θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός ακόμη υγειονομικού επεισοδίου τύπου πανδημίας, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ερωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη χαλαρή στάση απέναντι στα πρωτόκολλα καραντίνας, σύμφωνα με την Express.

Ο ίδιος δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος. Απάντησε: «Το είδα κι εγώ αυτό στη φωτογραφία [του επιβάτη χωρίς μάσκα], είπε. «Η μάσκα ήταν κρεμασμένη στα αυτιά του. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς τους επιβάτες είναι ηλικιωμένοι και μπορείτε να φανταστείτε πόσο άβολες μπορεί να είναι αυτές οι μάσκες — ειδικά οι FFP2». Τόνισε τη σημασία να λαμβάνεται υπόψη ότι η πλειονότητα των ταξιδιωτών που αποβιβάστηκαν από το πλοίο που επλήγη από τη νόσο είναι κυρίως ηλικιωμένοι και ήδη αντιμετωπίζουν «πολλαπλές παθήσεις υγείας» που συνοδεύουν την ηλικία, σύμφωνα με την Mirror.

«Πολλοί από αυτούς είναι ηλικιωμένοι και έχουν πολλές άλλες χρόνιες παθήσεις. Μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα που σχετίζονται με αυτά. Άρα, αν υπάρχουν συμπτώματα, αυτό δεν σημαίνει ότι σχετίζονται με τον χανταϊό.»

Παρότι οι εκπρόσωποι του ΠΟΥ δεν έδειξαν ιδιαίτερη ανησυχία για τη χαλαρή στάση ορισμένων ως προς τη χρήση μάσκας, χρήστες των κοινωνικών δικτύων αντέδρασαν έντονα.

Ένας σχολίασε: «Πείτε το αυτό σε όλους τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής που αναγκάστηκαν να φορούν μάσκες για ώρες και ώρες κατά την Covid. Δεν είναι δικαιολογία.»

Ένας άλλος έγραψε: «Α, εντάξει, αλλά κατά την Covid μας τις επέβαλαν. Ό,τι κι αν γινόταν.»

Ένας τρίτος σημείωσε: «Το να φοράς μάσκα δεν είναι πιο άβολο από το να πεθάνεις.»

Παράλληλα, μέσα σε λίγες ώρες από την αποχώρησή του από το μολυσμένο κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη, ακόμη ένας ταξιδιώτης άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής στη χώρα του, τη Γαλλία, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Sébastien Lecornu αποκάλυψε ότι ένας Γάλλος υπήκοος άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα σε ναυλωμένη πτήση από την Τενερίφη προς το Παρίσι, με αποτέλεσμα και οι πέντε εκκενωθέντες από το MV Hondius να τεθούν «άμεσα σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεοτέρας».

Οι Γάλλοι πολίτες συγκαταλέγονται μεταξύ περισσότερων από 90 παραθεριστών που επαναπατρίστηκαν την Κυριακή από το ολλανδικό πλοίο, το οποίο είχε αγκυροβολήσει στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων πριν τα ξημερώματα.

Παρότι οι επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές των ισπανικών νησιών αναφέρουν ότι λαμβάνονται σοβαρά μέτρα καραντίνας και απολύμανσης, αυτό δεν έχει καταφέρει να καθησυχάσει τους φόβους των κατοίκων ότι η περιοχή τους θα μπορούσε να μετατραπεί σε επίκεντρο ενός νέου υγειονομικού επεισοδίου.

Ο υγειονομικός επαγγελματίας David Hernández παραδέχθηκε στην Independent ότι ένιωσε έντονο άγχος όταν έμαθε πως το MV Hondius θα έδενε στην Τενερίφη.

«Σκέφτηκα, “Γιατί εμείς;” Όλοι θα φοβηθούν από την αβεβαιότητα της κατάστασης. Αυτό μου φέρνει πίσω εικόνες από την πανδημία Covid-19. Περάσαμε πολύ δύσκολα τότε στο νοσοκομείο», δήλωσε ο 29χρονος νοσηλευτής εντατικής θεραπείας στην The Independent.

«Είμαι άνθρωπος και καταλαβαίνω ότι όλοι θα μπορούσαμε να ήμασταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα.»

