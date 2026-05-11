Χανταϊός: Θετική και μια Γαλλίδα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η γυναίκα ήταν μία από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που επαναπατρίστηκαν την Κυριακή στο Παρίσι από το MV Hondius και τέθηκαν σε καραντίνα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Χανταϊός: Θετική και μια Γαλλίδα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Παρίσι, βρέθηκε θετική στον χανταϊό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ.

Η γυναίκα ήταν μία από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που επαναπατρίστηκαν την Κυριακή στο Παρίσι από το MV Hondius και τέθηκαν σε καραντίνα. Παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι, όπως δήλωσε η Ριστ στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό France-Inter.

Η κατάσταση υγείας της γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την ίδια, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.

Θετικός και ένας Αμερικανός

Την ίδια στιγμή, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε επίσης θετικός στον χανταϊό, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει συμπτώματα, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας.

Μια πτήση τσάρτερ μετέφερε τους 17 Αμερικανούς που διασώθηκαν από το MV Hondius, μετά τον ελλιμενισμό του στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του ισπανικού αρχιπελάγους ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στην Ομάχα της Νεμπράσκα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:01LIFESTYLE

Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στον πόλεμο στο Ιράν – Τα κέρδη και οι ζημιές για όλες τις πλευρές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζήσουν οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του κόσμου

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μυστηριώδης χημική ουσία ψεκάστηκε σε τρένο - 10 επιβάτες στο νοσοκομείο

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Τάκη Θεοδωρικάκου: Τι δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για drone σε Λευκάδα: Διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα – Σοβαρό περιστατικό

11:39ΕΥ ΖΗΝ

Αυτός ο μικροσκοπικός σπόρος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε φυτικές ίνες

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

11:29ΥΓΕΙΑ

Συρρίκνωση όζων θυρεοειδούς με μικροκύματα - Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Το «κρουαζιερόπλοιο του χανταΐού» γίνεται τουριστικό αξιοθέατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ - Υπέστη ανακοπή ενώ την έβγαζαν από το τεχνητό κώμα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ