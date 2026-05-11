Χανταϊός: Θετική και μια Γαλλίδα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Παρίσι, βρέθηκε θετική στον χανταϊό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ.

Η γυναίκα ήταν μία από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που επαναπατρίστηκαν την Κυριακή στο Παρίσι από το MV Hondius και τέθηκαν σε καραντίνα. Παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι, όπως δήλωσε η Ριστ στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό France-Inter.

Η κατάσταση υγείας της γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την ίδια, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.

Θετικός και ένας Αμερικανός

Την ίδια στιγμή, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε επίσης θετικός στον χανταϊό, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει συμπτώματα, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας.

Μια πτήση τσάρτερ μετέφερε τους 17 Αμερικανούς που διασώθηκαν από το MV Hondius, μετά τον ελλιμενισμό του στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του ισπανικού αρχιπελάγους ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στην Ομάχα της Νεμπράσκα.