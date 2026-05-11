Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

Snapshot Ο 70χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου που ήρθε σε επαφή με κρούσματα χανταϊού νοσηλεύεται προληπτικά στο «Αττικόν».

Δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό και δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου.

Τηρείται προληπτική καραντίνα 45 ημερών σύμφωνα με διεθνείς υγειονομικές οδηγίες.

Η απομόνωση γίνεται για επιτήρηση και πρόληψη, χωρίς επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ενεργό νόσο.

Η παρακολούθηση γίνεται από τους ιατρούς του «Αττικόν» σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ βάσει πρωτοκόλλων δημόσιας υγείας. Snapshot powered by AI

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν αναφορικά με τον 70χρονο που νοσηλεύεται στο «Αττικόν» μετά από επαφή με κρούσματα χανταϊού, εξέδωσε το νοσοκομείο.

Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιο δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό και μέχρι στιγμής είναι σε προληπτική καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Και άλλος επιβάτης του Hondius θετικός στον ιό

Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύνθηκαν από κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει συμπτώματα, ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Κυριακής Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας.

Η πτήση τσάρτερ μετέφερε τους 17 Αμερικανούς που διασώθηκαν από το MV Hondius, μετά τον ελλιμενισμό του στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του ισπανικού αρχιπελάγους ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στην Ομάχα της Νεμπράσκα νωρίς τη Δευτέρα.

Αρχικά, οι Αμερικανοί επρόκειτο να μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, όπου λειτουργεί ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη μονάδα καραντίνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν έρθει σε στενή επαφή με άτομα που παρουσίαζαν συμπτώματα και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

«Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης της Νεμπράσκα κατά την άφιξή του, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες θα οδηγηθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ο επιβάτης που θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης βρέθηκε θετικός στον ιό, αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα», δήλωσε η Κέιλα Τόμας, εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center.

Το MV Hondius έφτασε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής, με τις ισπανικές αρχές να ξεκινούν τις απομακρύνσεις από το κρουαζιερόπλοιο ανά εθνικότητα, μεταφέροντας τους επιβάτες στο λιμάνι με μικρά σκάφη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν να ολοκληρωθεί η εκκένωση του πλοίου — με εξαίρεση τα 30 μέλη του πληρώματος που παρέμειναν επί του σκάφους — έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχωρεί από το λιμάνι της Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήριο, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. AP

Στους επιβάτες δόθηκε εντολή να αφήσουν τις αποσκευές τους στο πλοίο και τους επιτράπηκε να έχουν μαζί τους μόνο μία μικρή τσάντα με βασικά αντικείμενα, όπως το κινητό τηλέφωνο και το διαβατήριό τους.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επιβεβαίωσε μέσω X: «Οι περισσότεροι επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius αποβιβάστηκαν με επιτυχία σήμερα».

Οι Βρετανοί που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεωθούν να παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση για 45 ημέρες και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μετά το τέλος της περιόδου απομόνωσης, ειδικοί δημόσιας υγείας θα αποφασίσουν αν οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν την απομόνωση στο σπίτι τους ή σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Σε ανάρτησή της στο X, η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε: «Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν αδιάκοπα ώστε οι επιβάτες του MV Hondius να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδική πτήση το βράδυ, με όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας σε ισχύ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε με την Ισπανία, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και τον ΠΟΥ για τον συντονισμό ασφαλών επαναπατρισμών».

Διαβάστε επίσης