Γιαννάκος στο Newsbomb: «Δεν νοσεί ο επιβάτης, παρακολουθείται, θα γίνεται τεστ κάθε 48ωρο»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Newsbomb, αναφέρθηκε στα αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τα κρούσματα χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ανά 2 μέρες θα του κάνουν τεστ, θα μείνει 40 μέρες για να δούμε αν θα δείξει το τεστ», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για καθαρά προληπτική διαδικασία παρακολούθησης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς – όπως ανέφερε – «δεν κολλάει και με μια χειρουργική μάσκα αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά», επιχειρώντας να καθησυχάσει πολίτες και υγειονομικούς για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Ο Έλληνας επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας με ειδική επιχείρηση του ΕΚΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας. Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 έφτασε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν Νοσοκομείο, όπου εισήχθη από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με άλλους ασθενείς και συνοδούς.

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος τύπου C-27J Spartan από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και στη συνέχεια στο «Αττικόν», υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στην ειδική αποστολή συμμετείχαν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής, αλλά και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε τον Έλληνα ασθενή INTIME NEWS

Ο επιβάτης τέθηκε άμεσα σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών, ακολουθώντας το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, και θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου, η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.

Οι υγειονομικές Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως περιστατικό με «άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας», μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.