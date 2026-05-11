Χανταϊός: Παγκόσμιος συναγερμός - Και άλλος επιβάτης του Hondius θετικός στον ιό

Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύνθηκαν από κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει συμπτώματα, ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Κυριακής Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας.

Η πτήση τσάρτερ μετέφερε τους 17 Αμερικανούς που διασώθηκαν από το MV Hondius, μετά τον ελλιμενισμό του στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του ισπανικού αρχιπελάγους ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στην Ομάχα της Νεμπράσκα νωρίς τη Δευτέρα.

Αρχικά, οι Αμερικανοί επρόκειτο να μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, όπου λειτουργεί ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη μονάδα καραντίνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν έρθει σε στενή επαφή με άτομα που παρουσίαζαν συμπτώματα και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

«Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης της Νεμπράσκα κατά την άφιξή του, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες θα οδηγηθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ο επιβάτης που θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης βρέθηκε θετικός στον ιό, αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα», δήλωσε η Κέιλα Τόμας, εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center.

Το MV Hondius έφτασε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής, με τις ισπανικές αρχές να ξεκινούν τις απομακρύνσεις από το κρουαζιερόπλοιο ανά εθνικότητα, μεταφέροντας τους επιβάτες στο λιμάνι με μικρά σκάφη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν να ολοκληρωθεί η εκκένωση του πλοίου — με εξαίρεση τα 30 μέλη του πληρώματος που παρέμειναν επί του σκάφους — έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχωρεί από το λιμάνι της Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήριο, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. AP

Στους επιβάτες δόθηκε εντολή να αφήσουν τις αποσκευές τους στο πλοίο και τους επιτράπηκε να έχουν μαζί τους μόνο μία μικρή τσάντα με βασικά αντικείμενα, όπως το κινητό τηλέφωνο και το διαβατήριό τους.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επιβεβαίωσε μέσω X: «Οι περισσότεροι επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius αποβιβάστηκαν με επιτυχία σήμερα».

Οι Βρετανοί που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεωθούν να παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση για 45 ημέρες και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μετά το τέλος της περιόδου απομόνωσης, ειδικοί δημόσιας υγείας θα αποφασίσουν αν οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν την απομόνωση στο σπίτι τους ή σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Σε ανάρτησή της στο X, η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε: «Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν αδιάκοπα ώστε οι επιβάτες του MV Hondius να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδική πτήση το βράδυ, με όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας σε ισχύ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε με την Ισπανία, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και τον ΠΟΥ για τον συντονισμό ασφαλών επαναπατρισμών».

