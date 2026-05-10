Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

Τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την είδηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε ο χανταϊός, σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε επιπλέον, ότι ο Έλληνας υπήκοος του πλοίου βρίσκεται καθ'οδόν και συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, ενώ θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω» και αφού ανέφερε ότι «ντρέπομαι για το πώς η κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», προέτρεψε να σταματήσει το μίσος, υπογραμμίζοντας ότι «ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταιό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους. Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά».

