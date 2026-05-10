Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου 2026, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Newsbomb.gr, o Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Πρωτοφανής» η εκκένωση του Hondius

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Γκραναντίγια λίγο πριν από την αυγή της Κυριακής, έναν μήνα μετά τον πρώτο θάνατο επιβάτη εν πλω. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το τεράστιο πλοίο αγκυροβολημένο ανοιχτά της ακτής, περικυκλωμένο από σκάφη της στρατιωτικής αστυνομίας, ενώ στη στεριά είχε ήδη στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση περισσότερων από 100 επιβατών και μελών πληρώματος.

Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ιατρικά κλιμάκια επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να εξετάσουν όλους τους επιβαίνοντες για πιθανά συμπτώματα του ιού.

Οι ισπανικές αρχές είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για την άφιξη του πλοίου. Το MS Hondius δεν επιτράπηκε να προσεγγίσει την ακτή και γύρω του δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου καθώς πλησίαζε την Τενερίφη.

Στο νοσοκομείο Candelaria της Τενερίφης, δεκάδες εντατικολόγοι βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής σε περίπτωση που κάποιος από τους επιβάτες εμφανίσει σοβαρή επιδείνωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ειδική μονάδα απομόνωσης έχει εξοπλιστεί πλήρως με αναπνευστήρα, διαγνωστικά τεστ και εξοπλισμό αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων.

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι», δήλωσε η επικεφαλής εντατικολόγος Μαρ Μαρτίν, τονίζοντας ότι παρότι το συγκεκριμένο στέλεχος του χανταϊού δεν έχει εμφανιστεί ξανά στην περιοχή, το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Το ταξίδι του πλοίου έχει εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου. Στις 11 Απριλίου καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος επιβάτη στη θάλασσα. Στις 24 Απριλίου η σύζυγός του μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Αγία Ελένη στη Νότια Αφρική, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακόμη μία γυναίκα πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ένας δεύτερος ασθενής μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο και στις 2 Μαΐου σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος πάνω στο πλοίο.

Το ξέσπασμα συνδέεται με χωματερή στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής, περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή σε παρατηρητές πουλιών. Εκεί ζουν τρωκτικά που μεταφέρουν τον ιό. Αν και συνήθως ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, το συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων θεωρείται πιο επικίνδυνο.

Ο γενικός διευθυντής του World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος βρίσκεται στην Τενερίφη για να επιβλέψει την επιχείρηση, επαίνεσε τις ισπανικές αρχές για την «σταθερή και αποτελεσματική αντίδρασή τους» απέναντι στην κρίση.

Παράλληλα επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της Ισπανίας, οι οποίοι παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω των τραυματικών εμπειριών της πανδημίας Covid.

«Η ανησυχία σας είναι απολύτως λογική, επειδή η εμπειρία της Covid παραμένει νωπή στη μνήμη όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος ευρείας διασποράς είναι περιορισμένος τόσο λόγω της φύσης του ιού όσο και χάρη στα μέτρα που έχει λάβει η ισπανική κυβέρνηση.

Η άφιξη του πλοίου προκάλεσε πάντως έντονες αντιδράσεις στα Κανάρια Νησιά. Την Παρασκευή εργαζόμενοι του λιμανιού συγκεντρώθηκαν έξω από το τοπικό κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θεωρούν ανεπαρκή.

Η ένταση κορυφώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου όταν ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Fernando Clavijo, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο πλοίο να δέσει στο λιμάνι, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση αποβίβασης δεν θα ολοκληρωνόταν μέσα σε μία ημέρα. Χρειάστηκε παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη για να αποφευχθεί πολιτική σύγκρουση.

Ο ίδιος μάλιστα προκάλεσε νέα αναστάτωση όταν υποστήριξε δημόσια ότι «ένας αρουραίος φορέας του χανταϊού θα μπορούσε να βγει από το πλοίο μέσα στη νύχτα και να θέσει σε κίνδυνο τους κατοίκους των Καναρίων». Η ισπανική γραμματεία Υγείας έσπευσε να απαντήσει ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο».

Παρά τους φόβους, αρκετοί κάτοικοι εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι.

«Ο ιός είναι επικίνδυνος, φυσικά. Αλλά λένε ότι χρειάζεται πολύ στενή επαφή για να μεταδοθεί», δήλωσε κάτοικος της Σάντα Κρουζ της Τενερίφης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί σοβαρά.

Δεν θα αποβιβαστούν όλοι οι επιβαίνοντες από το πλοίο. Περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο MS Hondius για να το οδηγήσουν πίσω στην Ολλανδία.

Για τους περισσότερους όμως, το τέλος της πολυήμερης αγωνίας στη θάλασσα φαίνεται να πλησιάζει. Αυτό που ακολουθεί, ωστόσο, είναι ίσως ακόμη δυσκολότερο: εβδομάδες απομόνωσης και καραντίνας, καθώς η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει έως και τις εννέα εβδομάδες.

